'Thuishulp besteelt bejaarden', 1,5 jaar cel geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag 1,5 jaar cel geëist tegen een thuishulp die een serie diefstallen zou hebben gepleegd bij bejaarden in Den Haag, Gouda en Reeuwijk. Daarbij werden geld en sieraden buitgemaakt. De verdachte Hajiba K. uit Delft ontkent alles. Behalve die ene keer dat ze tegen de lamp liep, toen de politie een 'lok-oma' had ingezet.

In het Wassenaarse attractie- en bungalowpark Duinrell was een lokwoning ingericht, waarvan de bewoonster zogenaamd thuiszorg nodig had. Het OM nam deze maatregel nadat thuiszorginstellingen meldingen maakten van een reeks diefstallen. Daar zou Hajiba K. (27) bij betrokken zijn. Ze werd telkens ontslagen, maar bleef als thuishulp werken.

Op donderdag 7 juni 2018 kwam ze in de lokwoning om oogdruppels toe te dienen bij de 'lok-oma'. De camera registreerde dat ze binnen vier minuten 20 euro uit de portemonnee haalde die op tafel lag. Ze werd kort daarna opgepakt en bekende. 'Dit was een stomme fout, ik heb het nooit eerder gedaan', zei ze woensdag in de Haagse rechtbank.

Advocate: 'Geen bewijs tegen cliënte'

Maar, met zeven andere diefstallen, vanaf november 2017, had ze niets te maken. Volgens haar advocate zou het OM ook geen bewijs tegen haar cliënte hebben. Bij een huiszoeking zijn zowel de gestolen sieraden als het geld niet gevonden. Daarbij, zegt de advocaat, krijgen bejaarden tientallen verzorgsters over de vloer.

'Nergens blijkt uit dat diefstal is gepleegd op het tijdstip dat de verdachte in de woning was', aldus de advocate. Hajiba K. zou in haar ogen alleen gestraft kunnen worden voor het ene incident en het vervalsen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een forse werkstraf zou dan ook genoeg zijn.

'Misbruik gemaakt van positie als thuishulp'

Maar de officier van justitie acht alle diefstallen bewezen. De verdachte zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als gediplomeerde thuishulp om bij de bejaarden binnen te komen. De officier eist anderhalf jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De Delftse vrouw zou in de proeftijd van drie jaar niet meer mogen werken als thuishulp en 2600 euro moeten betalen aan de slachtoffers. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

