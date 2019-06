West Wekker: Grote uitslaande brand in Den Haag

Goedemorgen! Vannacht is op de Saffierhorst in Den Haag een grote brand uitgebroken. Een persoon is gered door de brandweer. Vier huizen zijn onbewoonbaar.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is inmiddels een traditie op de eerste donderdag in juni: het evenement Alpe d'Huzes op de Alpe d'Huez in Frankrijk, een beklimming om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Fietsers en wandelaars - en zelfs hardlopers - gaan dan gesponsord zo vaak mogelijk de mythische berg op om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Via een livestream op omroepwest.nl is tussen 9.00 en 17.00 uur alles te volgen rondom het evenement.

De eerste Haagse Gay Pride staat op het punt van beginnen. De regenboogvlaggen mogen massaal worden uitgehangen tijdens de culturele maatschappelijke en sportieve activiteiten in de stad. Don't be afraid to connect is de boodschap van The Hague Pride 2019, met als doel het wegnemen van vooroordelen en met elkaar in gesprek gaan vanuit een positieve insteek.

Vandaag wordt de lekkerste kaas van Nederland gekozen tijdens de finale van de Gouda Cheese Awards. Janny van der Heijden, bekend van Heel Holland Bakt, is ere-jurylid. De verkiezing wordt sinds 2014 gehouden, het evenent stond voorheen bekend als de Holland Kaaskeuring. Er kan worden deelgenomen in twee categorieën: Goudse jong belegen 48+ en Goudse belegenlight.

Het weer: Er kan eerst nog wat regen vallen, in de loop van de dag krijgen we opklaringen. Bij een matige (zuid)westenwind wordt het opnieuw ongeveer 18 graden. Vrijdag wordt het warmer met eerst nog zon, maar later is er kans op onweer.

Beeld: MeteoGroup

En dit moet je ook nog weten:

In een huis op de Saffierhorst in Den Haag is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. Een persoon is door de brandweer uit het huis gered. Vervolgens is diegene met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Vier huizen zijn door de brand onbewoonbaar.

In Katwijk wordt de eerste van 64 extra draagbare apparaten opgehangen die speciaal aan de kust hartproblemen moeten beperken. Het zijn Automatische Externe Defibrillatoren (AED's), die het hartritme kunnen herstellen bij een hartstilstand, met een elektrische schok.

Vanavond op TV West: Westdoc - Haring

We volgen Nederlands bekendste visje van vangst tot de haringkar op het Buitenhof in Den Haag. Het is eind mei wanneer de fabriek in Egersund in Noorwegen overuren maakt. Fabrieksdirecteur Leendert Roeleveld, oorspronkelijk uit Scheveningen, keurt de haring van dit jaar. 'Als ze een klein koppetje hebben en een vet lichaam dan zijn het de beste maatjes die er zijn.' Roeleveld leidt de haringfabriek in Noorwegen waar miljoenen Hollandse Nieuwe tegenwoordig worden verwerkt voor de Nederlandse markt.

Arie Spaans en Cor van der Toorn brachten de haring ook aan wal, maar dan op Scheveningen. De laatste haringlogger die met de 'groene' haring terug kwam was eind jaren 70. Daarna verdween de haringvangst uit Scheveningen. De mannen kijken met gemengde gevoelens terug op die tijd. 'Het was hard werken, ik begon als 13-jarige jongen op de Scheveningen 4. Aan boord moest je kaken en pekelen. Je zat altijd in het bloed en het zout', aldus Arie Spaans, die in 1946 begon en uiteindelijk 24 jaar als haringvisser werkte.

Op 16 juni j.l. kwam de haringlogger De Noordster - Scheveningen 236 na jaren van afwezigheid terug in de haven van Scheveningen. De mannen zijn er trots op. Een ouderwetse haringlogger wordt in ere hersteld en gaat als museumschip dienen om de mensen te laten zien hoe de haring op Scheveningen kwam.