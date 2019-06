Kijk hier of er in jouw buurt verouderde gasleidingen liggen

De explosie in de Jan van der Heijdenstraat blijkt te zijn veroorzaakt door een scheur in verouderde gasleidingen. Deze oude gasleidingen blijken op veel plekken in onze regio in de grond te liggen. Wil je weten of dit ook voor jouw buurt geldt? Bekijk het in deze kaart.

Stedin benadrukt dat het Nederlandse gasnet 'gewoon veilig' is. Wel wordt er een plan gemaakt om de verouderde gasleidingen versneld te vervangen.

In de onderstaande kaart kun je jouw gewenste locatie invullen in de zoekbalk. De verouderde gasleidingen zijn in de kaart terug te vinden als de meest donkerblauwe kleur. In de legenda hebben de betreffende gasleidingen de naam 'Te vervangen voor 2030'. Door ver genoeg in te zoomen, kan je de leidingen te zien.

Let op: deze kaart is alleen voor het gebied waar Stedin actief is. Werkt de kaart hieronder niet goed? Klik dan hier.

