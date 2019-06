OM: Stedin en andere betrokkenen valt strafrechtelijk niets te verwijten

Buiten het onderzoek van het het Staatstoezicht op de Mijnen, is ook het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat afgerond. De oorzaak van het ongeval ligt in een scheur in de hoofdgasleiding in die straat. Volgens het OM valt aan geen van de betrokkenen een strafrechtelijk verwijt te maken.

Het strafrechtelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het gaslek het gevolg was van een scheur in de gietijzeren hoofdgasleiding in de straat voor de getroffen panden. In strafrechtelijke zin valt volgens het OM geen van de betrokkenen iets te verwijten, ook netbeheerder Stedin niet: 'In 2010 heeft de overheid bepaald dat de gietijzeren hoofdgasleidingen wegens kwetsbaarheid vervangen moeten worden door nieuwe. Echter, daarbij is door middel van een prioritering van hoog, midden en laag aangegeven welke hoofdgasleidingen als eerste vervangen moesten worden. De betreffende hoofdgasleiding was geprioriteerd als 'laag' en hoefde om die reden nog niet te zijn vervangen.'

Wel noemt het OM het opvallend dat een hoofdgasleiding met prioritering 'laag' kan scheuren zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Hoe dit mogelijk is, valt buiten dit strafrechtelijk onderzoek. Het OM heeft het probleem besproken met netbeheerder Stedin en de toezichthoudende instantie, het Staatstoezicht op de Mijnen. De toezichthouder heeft ook een eigen onderzoek uitgevoerd naar de gasexplosie en zal daarover berichten.

Schadevergoeding

Volgens advocaat Eric Brons, specialist in letselschade bij Haagrecht, zouden de conclusies van het OM geen effect moeten hebben voor de kans op schadevergoedingen. Omdat de leiding buiten het pand ligt, is er sprake waarschijnlijk sprake van risicoaansprakelijkheid van de beheerder van het gastnet. Risicoaanspakelijkheid is iets anders dan strafrechtelijke aansprakelijkheid.

LEES OOK: Kijk hier of er in jouw buurt verouderde gasleidingen liggen