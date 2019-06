Gemeente Den Haag wil Stedin zoveel mogelijk ondersteunen bij vervanging oude gasleidingen

The day after. | Foto: Rakesh Poeran

De gemeente Den Haag zal Stedin zo veel mogelijk faciliteren bij de uitvoering van de vervangingswerkzaamheden van oude gasleidingen. Dat laat de gemeente weten. Uit onderzoek van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) blijkt dat een scheur in een gietijzeren gasleiding de oorzaak van de explosie in de Jan van der Heijdenstraat is geweest.

'Na een gebeurtenis met zo'n grote impact als de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat, is het goed dat er grondig onderzoek is gedaan', aldus de gemeente. 'De veiligheid van de bewoners staat immers altijd voorop. Je moet veilig kunnen wonen en leven in je huis, in je straat en in je buurt.'

De bewoners van wie de woningen in januari zwaar tot onherstelbaar zijn beschadigd, zijn donderdagochtend in een besloten bijeenkomst geïnformeerd. Onder meer burgemeester van Den Haag Pauline Krikke en wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Liesbeth van Tongeren waren hierbij aanwezig.

Zoveel mogelijk faciliteren

Volgens SodM zullen oude gasleidingen in Den Haag en in heel Nederland sneller moeten worden vervangen en er moet vaker actief gezocht worden naar mogelijke lekkages en kwetsbare gasleidingen. Het aanleggen, onderhouden en vervangen van gasleidingen is in Nederland de verantwoordelijkheid van netbeheerders. In Den Haag is dat Stedin.

Volgens de gemeente Den Haag neemt Stedin alle aanbevelingen van SodM over en gaan ze er zo snel mogelijk mee aan de slag. 'De gemeente zal Stedin zo veel mogelijk faciliteren bij de uitvoering van de vervangingswerkzaamheden', laat de gemeente weten.

Spoeddebat gemeenteraad

De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil dat er een spoeddebat over de uitkomsten van het onderzoek komt. 'We zijn erg geschrokken van het rapport' zegt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. 'Oude gasleidingen die op papier niet tot 'zwaar risico' worden gerekend, kunnen toch een enorm gevaar opleveren. Dat zien we hier bij de vreselijke gebeurtenis in de Jan van der Heijdenstraat.'

Bovendien vindt de partij het verontrustend dat Stedin achterloopt met het vervangen van het gevaarlijke leidingnetwerk. 'Het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen maar het lijkt er op dat er veel risico's bestaan. Daar moet snel iets aan gedaan worden.'

Verantwoordelijk

Balster is kritisch over de rol van de overheid. 'Ik verbaas mij er over dat niemand zich verantwoordelijk lijkt te voelen voor de veiligheid in deze kwestie. Wie houdt toezicht op Stedin en grijpt in als men achterloopt met het vervangen van gevaarlijke leidingen? Wie gaat nu voor de gedupeerden staan en gaat de materiele- en gezondheidsschade op zich nemen? Het lijkt wel of de mensen die het treft er alleen voor staan. Dat mag niet gebeuren.'

Ook het CDA maakt zich zorgen. 'Het is triest dat er nog altijd niet is voldaan aan het programma om alle gevaarlijke leidingen te vervangen', reageert CDA-raadlid Kavish Partiman. 'Hier moet onderzoek naar komen. De veiligheid van onze burgers moet altijd de hoogste prioriteit genieten. Gelukkig dat het traject van de energietransitie is ingezet. In plaats van het plaatsen van nieuwe gasleidingen die er op termijn toch weer uit moeten, is het handiger deze wijken met voorrang van het gas af te halen. Dan kunnen we in elk geval de veiligheid van de bewoners garanderen.'

Geen strafrechtelijke vervolging

Het Openbaar Ministerie liet donderdag weten naar aanleiding van de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat geen strafrechtelijke vervolging in te stellen. Volgens het OM zijn er tijdens het onderzoek geen strafbare feiten geconstateerd.

