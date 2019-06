Bewoners niet gerustgesteld na uitleg explosie Jan van der Heijdenstraat

De emoties zijn hoog opgelopen tijdens de speciale bewonersbijeenkomst met de direct betrokkenen van de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. Bewoners van de straat zijn 'diep teleurgesteld'. 'Ik heb er nog elke dag last van, ik slaap bijna niet. Ik volg nog steeds therapie om alles te kunnen verwerken', aldus een bewoner die niet met naam in de publiciteit wil tegen Omroep West.

'Het is een onverzadigd gevoel, we snappen niet dat er niemand wordt vervolgd of verantwoordelijk wordt gehouden. Het is frustrerend', vertelt een andere bewoner na de bijeenkomst. Tijdens de ontmoeting werd aan omwonenden bekendgemaakt dat de explosie kon ontstaan door een scheur in de oude gasleiding.

Bij de gasexplosie raakte de 28-jarige Sharwin Ramgolam ernstig gewond. 'Teleurgesteld, maar het is wat het is', reageert zijn broer Aroen na de presentatie van het onderzoek. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen heeft Stedin gedaan wat het had moeten doen. Daarmee blijft de schuldvraag onbeantwoord, en dat wringt: 'Je hoopt op een schuldige partij, zodat duidelijk wordt wie hier voor verantwoordelijk is en wie hier voor moet opdraaien. Dat blijft nu nog steeds een grijs gebied.'

Emoties lopen hoog op

Volgens Aroen heeft Stedin tijdens de bijeenkomst wel gezegd zich verantwoordelijk te voelen: 'Ze hebben toegezegd om de getroffenen te begeleiden. Zowel mentaal, als financieel. Daarbij wordt gekeken naar wat de verzekering dekt en wat niet.'

Hoe dat zal uitpakken voor de slachtoffers zal nog moeten blijken. Stedin wil de komende weken hierover in gesprek met de slachtoffers. Daarbij is het nog niet duidelijk of er wordt gekozen voor individuele gesprekken of dat de getroffen bewoners samen zullen optrekken. Aroen: 'Mijn eerste gevoel zegt nu op individuele basis.'

Rapport goed bekijken

Inhoudelijk kan hij nog niet reageren op het onderzoek. Hij heeft nog niet de tijd gehad om het rapport tot zich te nemen. Bovendien liepen tijdens de bewonersbijeenkomst de emoties zo hoog op dat er weinig ruimte was om hier dieper op in te gaan.

'Ik ben er nog niet aan toegekomen om het rapport echt in te zien', zegt Aroen. 'Bovendien is het nog te vers. Ik ga nu naar Sharwin en mijn ouders om met hun samen de bevindingen door te nemen en een mening te vormen.'

Drie of vier gasmelders ophangen

Monique woont twee deuren naast het huis dat instortte door de explosie. Ze is behoorlijk geschrokken van het rapport dat donderdag naar buiten werd gebracht. 'Het is nogal wat, wat er naar buiten is gekomen. En nu wordt het zorgelijk, want waar is het nog meer slecht?', aldus Monique. 'Ik heb wel een gasmelder binnen, maar ik denk dat ik er wel drie of vier op moet gaan hangen. Het is echt heel eng'.

Een andere buurvrouw, Astrid Stakenburg, verbaast zich vooral om de informatieverstrekking. 'Ten eerste vind ik het heel vreemd dat het eerst in de media terecht is gekomen en niet bij de bewoners', zegt ze. 'Dat niemand verantwoordelijk is, vind ik ook apart. We roken al een hele tijd wat, maar iedereen roept dat ze niks gehoord hebben, terwijl iedereen geklaagd heeft. Dat vind ik vreemd.'

LEES OOK: Explosie Den Haag: zwaar getroffen familie Ramgolam heeft nieuwe woning'