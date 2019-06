Dragqueen Kristel weigert terug de kast in te gaan

'Als homoseksueel wordt je in het algemeen getolereerd, niet geaccepteerd. Want tolerantie, iets toestaan, is wat anders dan acceptatie.' Aldus de 51-jarige Roeland Jongman, die in het nachtleven beter bekend is als dragqueen Kristel. Hij vindt dan ook dat er nog een lange weg is te gaan als het gaat om maatschappelijke acceptatie van homoseksualiteit.

Als dragqueen Kristel voelt het niet onveilig om over straat te gaan. Maar ze krijgt wel regelmatig verwensingen naar haar hoofd toegegooid: 'Het is niet zo dat ik niks hoor. Zo gauw ik mijn hoofd uit de auto steek dan roepen ze kankerhomo.'

Het onderstreept volgens Kristel het belang van The Hague Pride, het evenement voor de lhbti-gemeenschap, de opvolger van het Rainbow Festival, dat dit weekend voor het eerst wordt georganiseerd. 'Het feit dat je niet over straat kan, zonder uitgescholden te worden. Hoeveel homo’s worden er nog steeds in elkaar gemept. Hand-in-hand lopen kan niet. Ik vind dat, zolang je niet normaal over straat kan lopen, de Pride nog wel echt nodig is.'

Niet weer de kast in

Daarbij wil Kristel het toch graag benoemen dat het meestal buitenlanders zijn die zich negatief uitlaten. Met de Pride, zo redeneert Kristel, leren ze de Nederlandse cultuur beter kennen: 'Dat we gewoon vrijer zijn dan in andere landen. Ze komen niet voor niks hier naartoe. Dat moet dan allemaal stiekem, maar daar heb ik geen zin meer in. Dan moeten wij de kast weer in. Dat ga ik echt niet doen.'

Toch is er wel een verschil in beleving tussen Roeland en dragqueen Kristel: 'Ik voel me wel geaccepteerd zoals ik ben, maar dan gewoon als Roeland en niet als Kristel. Maar ik heb er eigenlijk maling aan of ze me accepteren. Ze hebben me maar te tolereren. En dat doen ze over het algemeen.'

LEES OOK: 'Kanker roepen is niet normaal, maar homo als scheldwoord is ook niet normaal'