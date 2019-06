Den Haag krijgt geen halalstrand: gemeente vindt het 'geen realistische wens'

Den Haag krijgt geen halalstrand. Volgens het stadsbestuur is er geen sprake van een 'realistische wens' en zijn er ook geen signalen dat er behoefte aan is.

Raadslid Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid hield recent een pleidooi om een deel van het strand aan te wijzen als plek waar moslims 'conform hun religieuze voorschriften in de zomermaanden kunnen vertoeven'.

Reden daarvoor is dat de 'demografische samenstelling' van Den Haag is veranderd. Meer dan de helft van de inwoners is van niet-westerse allochtone afkomst, stelt het raadslid. Daarvan zou weer zeventig procent islamiet zijn. Een 'substantieel deel' van die groep zou behoefte hebben aan een halalstrand, denkt Van Doorn. Maar het stadsbestuur ziet dat anders. 'Het college heeft geen aanleiding om aan te nemen dat deze wens breed leeft,' aldus wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsbeheer) in antwoorden op vragen van Van Doorn.

Onesthetisch vormgegeven strandgangers

Het raadslid dacht dat het pleidooi op meer steun dan alleen van moslims kon rekenen. 'Ook vele andere inwoners voelen zich onprettig bij het aanzien van zeers schaars geklede en niet zelden onesthetisch vormgegeven strandgangers. Daarnaast geven met name vrouwen aan dat zij in toenemende mate tijdens strandbezoek te maken krijgen met ongewenste toespelingen en toenaderingen van personen van het andere geslacht', aldus Van doorn in zijn vragen. Maar dat blijkt niet het geval, constateert het stadsbestuur. Revis: 'Het college herkent deze signalen niet.'

Van Doorn stelde ook van de wens van de islamitische gemeenschap 'realistisch' is omdat het aantal halal-strandresorts in onder meer Turkije, Egypte en Spanje zou groeien. Maar volgens de wethouder wil dat helemaal niet zeggen dat in Nederland sprake is van een 'realistische wens'. Revis: 'Daarnaast gaat het bij resorts om privaat strand en niet om openbaar strand.'

Niet meer voor iedereen

Vandaar dat er ook geen onderzoek komt naar de mogelijkheden. 'Het college is van mening dat door het instellen van een halalstrand het Haagse strand niet meer van en voor iedereen zal zijn. Om die reden is het college niet bereid om de haalbaarheid nader te onderzoeken.'

