Autogebruik Hagenaren aan banden leggen of niet?

Wat moet Den Haag doen aan al het autoverkeer in de stad? Daarover ging het donderdag tijdens een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad. De politiek is sterk verdeeld over de manier waarop het autoverkeer in de toekomst in goede banen moet worden geleid.

Den Haag heeft de twijfelachtige eer 'filehoofdstad van Nederland' te zijn. Hoe kan de stad ervoor zorgen dat de stad niet verder dichtslibt, als er de komende jaren 100.000 bewoners bij komen?

Het stadsbestuur van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks heeft op hoofdlijnen beschreven hoe de mobiliteitstransitie eruit ziet. Simpel gezegd: het vervoer moet schoner en hiervoor moet minder ruimte worden gebruikt.

'Parkeren is te goedkoop'

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van oppositiepartij de Haagse Stadspartij vindt dat er nu 'scherpe keuzes' moeten worden gemaakt door de politiek. Met name als het gaat om het gebruik van de auto – of beter gezegd: het niet meer of in elk geval minder gebruiken van de auto.

'Als je kijkt naar de parkeertarieven en die vergelijkt met andere grote steden, dan zijn die in Den Haag verdomd laag', zegt Wijsmuller. 'Als mensen in de file willen staan, moeten ze daarvoor betalen, zodat je fondsen creëert om te investeren in het openbaar vervoer en ruimte voor de fiets en de voetganger.'

Auto delen

Ook Kamal Abrazi van Islam Democraten vindt dat het tijd is voor actie tegen de auto. 'Het is bijna vijf voor twaalf', zegt hij. Hij stelt dat het bezit van vervoersmiddelen drastisch omlaag moet, dus Hagenaars moeten niet langer een auto, scooter of fiets hebben, maar er eentje delen. Om dat voor elkaar te krijgen, moet bezit extra belast worden, stelt Abrazi voor. 'En het bezit van meer dan één auto op één adres moet extra belast worden.' Daardoor ontstaat volgens hem meer ruimte voor het openbaar vervoer en kunnen en meer fietspaden worden aangelegd en/of verbreed.

SP'er Rick Hoefsloot vraagt het stadsbestuur om afspraken te maken met Haagse werkgevers om werknemers te verleiden om niet de auto te pakken, maar bijvoorbeeld met het ov of de fiets te reizen.

Auto van ouderen

Ook 50PLUS ziet de noodzaak om de auto aan te pakken. Geert Tomlow – nota bene zelf 'een enorme autofan' – zegt: 'Ik heb erg veel plezier aan de auto gehad. Maar het houdt een keer op.' 50PLUS vindt dat ouderen wel van hun auto gebruik moeten kunnen blijven maken.

'Ja, ik steun zeker de auto voor ouderen, het helpt hen om uit hun sociaal isolement te blijven. Maar zij rijden geen 40.000 kilometer per jaar.'

'Knuffelen van auto's heeft lang genoeg geduurd'

Volgens CDA'er Daniël de Groot richt het stadsbestuur zich nu op het autoverkeer van mensen, maar moet er ook naar het goederenvervoer worden gekeken, zoals de pakketbezorging.

Maar de felste discussie wordt er eigenlijk binnen de coalitie gevoerd. 'Het knuffelen van auto's heeft lang genoeg geduurd', zegt GroenLinks-raadslid Maarten de Vuyst. 'Ga toch fietsen!' Hij vindt raadslid Jelle Meinesz van Hart voor Den Haag/Groep de Mos tegenover zich: 'We worden gedwongen om op de fiets te stappen. Zo werkt dat niet.'

'Geen paniekvoetbal'

Meinesz: 'Die 100.000 extra inwoners gaan echt niet alleen aan de kust wonen, dus die rijden niet door de hele stad. En baby's rijden bijvoorbeeld geen auto.' Hij vindt dat de gemeentepolitiek geen paniekvoetbal moet spelen, want hij ziet geen verkeersinfarct. Wel ziet hij de huidige problemen: 'We hebben geen ringweg, maar we hebben ook geen oplossingen daarvoor. Integendeel zelfs; de vorige colleges hebben de wegen versmald.'

VVD-raadslid Det Regts haalt haar collega Meinesz nog even rechts in, door een warm pleidooi te houden voor de auto. Keuzevrijheid – het kiezen om wel of niet een auto te gebruiken – staat bij de VVD centraal. 'Mensen die 's avonds laat thuiskomen, ondernemers die door de stad moeten, mensen die slecht ter been zijn, ouders die hun kinderen naar sportvelden brengen, de hulpdiensten en mensen die het gewoon prettig vinden om van a naar b met de auto te gaan. Het zijn zo maar wat aansprekende voorbeelden voor het autogebruik', aldus Regts.

'Vroem-vroem-promotiepraatje'

D66-raadslid Marieke van Doorn hoort het als een 'vroem-vroem-promotiepraatje'. En De Vuyst van GroenLinks bestempelt Regts en Meinesz als 'toet-toet-collega's'.

De Haagse politiek benoemt niet alleen de problemen, maar draagt ook oplossingen aan. Zo stelt Geert Tomlow van 50PLUS voor: 'Mensen moeten met de auto het centrum niet meer in kunnen komen. Of andersom, als ze niet met de auto komen: beloon ze. En als mensen in het centrum willen wonen en ze nemen geen auto mee, dan krijgen ze voorrang op een woning.'

'Park & Ride bij Wateringse Veld'

Het CDA vindt dat er beter moet worden gekeken naar het vervoer over water, omdat daar nog kansen zijn. Als de vaarwegen beter worden benut, kan op andere plekken weer ruimte ontstaan. De VVD pleit voor de aanleg van een Park & Ride bij het Wateringse Veld, bij de lus van tram 17, zodat automobilisten met het openbaar de stad in kunnen.

Meinesz van Hart voor Den Haag/Groep de Mos stoort zich aan het feit dat fietsers die rechtdoor gaan en auto’s die afslaan op hetzelfde moment groen hebben. 'Als er veel fietsers aan komen, kan er maar een auto door. Dat is slecht voor de doorstroming.'

'Gratis bierfestival'

Het raadslid van de grootste partij van Den Haag wil dat er werk wordt gemaakt van ongelijkvloerse kruisingen, dus het verkeer moet onder het maaiveld door kunnen rijden. Meinesz: 'Er valt winst te behalen voor ov op veel kruispunten, want daar staat iedereen vast. Dus we willen meer netkousen en meer ondertunnelen.'

Deze voorstellen zijn onrealistisch, vindt fractievoorzitter Pieter Grinwis van ChristenUnie-SGP. Hij noemt het 'het gratis bierfestival'. Grinwis: 'Volgens mij zit Hart voor Den Haag/Groep de Mos heel diep met haar kop onder het mos in het maaiveld. Kom eens met echte oplossingen. Ik hoor alleen dure keuzes, maar geen scherpe keuzes.'