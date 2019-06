Burgemeester Midden-Delfland geeft concert in Italië

Burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland gaat optreden in Italië. Rodenburg zal een orgelconcert geven in de 14de eeuwse kathedraal van Orvieto, een dorpje in het midden van het land. Het concert is een onderdeel van de jaarvergadering van Citta Slow-gemeenten, een organisatie waar zowel Midden-Delfland als Orvieto lid van zijn.

Van Rodenburg is in de gemeente bekend dat hij een niet onverdienstelijk organist is. Hij oefent geregeld in de Oude Kerk in Maasland. Maar het orgel in Orvieto, gebouwd in 1587, is van een andere orde: 'Het is heel groot, het heeft 70 registers, terwijl er hier in Maasland 23 in zitten.'

De burgemeester is al een keer in Italië geweest om te oefenen. 'Het lastige is dat het klavier daar niet aan het orgel zit, maar in de kerk staat. Dat geeft vertraging, wat je speelt hoor je pas één of twee seconden later terug, omdat je er zover van af zit. Dat maakt het moeilijk.'

Doorweekt

Het is ook niet zo dat iedereen er maar op mag spelen. 'Dat is langs het bestuur van de kerk geweest, die moesten me eerst goedkeuren,' zegt Rodenburg. Dat er waarschijnlijk veel publiek zal zijn maakt het ook bijzonder: 'Ik ben onderdeel van de hele feestweek die er dan is. Het wordt best wel spannend.'

Het concert van de burgemeester gaat 45 minuten duren. 'Dan is mijn overhemd ook wel doorweekt,' vertelt hij tijdens een repetitie in Maasland. De klanken van Het Dorp van Wim Sonneveld galmen door de Oude Kerk. 'Dat ga ik daar niet spelen hoor, dat is meer leuk voor hier. Wat wel?'

Beethoven

Rodenburg draait naar het klavier en speelt de eerste maten van het Alle menschen werden brüder, de Ode an der Freude uit de negende symfonie van Beethoven. 'Citta Slow, onze conferentie, gaat over verbroedering, en dat nummer gaat natuurlijk ook over verbroedering.'

Citta Slow is een vereniging van 220 kleine gemeenten van over de hele wereld, waar de nadruk ligt op onthaasten, het goede leven. In 2014 was de jaarvergadering in Schipluiden. Orvieto, de plaats waar het dit jaar is, is één van de grondleggers van de beweging.