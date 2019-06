West Wekker: Jaar na noodverordening Noordwijk en 10-jarig jubileum Schemerstad

Goedemorgen! Het is de dag dat het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen officieel van start gaat, maar voor de Oranje Leeuwinnen begint de poulefase aanstaande dinsdag pas. Wat er verder nog meer gebeurt vandaag? Dat lees je in de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is precies een jaar geleden dat de toenmalige Noordwijkse burgemeester Jan Rijpstra een zogenoemde noodverordening afkondigde. Die was bedoeld om na een serie brandstichtingen de orde te herstellen op en en rondom het Rederijkersplein in de wijk Boerenburg. Wij gaan terug in de tijd en lopen mee met wijkagenten.

In de rechtbank staat een 33-jarige Hagenaar terecht die zijn oudere broer met een mes zou hebben gestoken. Dat gebeurde op 28 november 2018. De geboren Surinamer Vijaykumar S. wordt verdacht van een poging tot doodslag.

Leiden staat vandaag en morgen twee dagen in het teken van Schemerstad. Dat is een evenement op water, waarbij bootjes tussen lichtinstallaties en acts door kunnen varen. Zoals de naam al doet vermoeden, heeft Schemerstad plaats tijdens de overgang van dag naar nacht. Het wordt dit jaar voor de tiende keer gehouden.

Het weer: Eerst vrij zonnig, in de middag komt er meer bewolking en volgen er later (onweers)buien, mogelijk met zware windstoten. Daarom is code geel voor vanmiddag van kracht. Het wordt ongeveer 24 graden.

En dit moet je ook nog weten:

Dit weekend begint Pinkpop aan de vijftigste editie. Vrijdagavond openen de campings. De ANWB verwacht files naar het zuiden van Limburg. Headliners dit jaar zijn Mumford & Sons op zaterdag, The Cure op zondag en Fleetwood Mac op maandag. Ook Armin van Buuren, Bastille, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Elbow, Major Lazer en Duncan Laurence staan op het affiche.

Het Nederlands elftal heeft de finale van de allereerste Nations League gehaald. Oranje, met Memphis Depay uit Moordrecht als basisspeler, won donderdagavond na verlenging met 3-1 van Engeland. In de eindstrijd is gastland Portugal zondag de tegenstander.

De inzamelingsactie Alpe d'HuZes heeft deze editie al 11.800.239,74 euro opgebracht, een half miljoen meer dan vorig jaar. Deelnemers haalden het geld op door de Franse berg Alpe d'Huez op te fietsen, lopen of skeeleren. De 11,8 miljoen euro gaat naar KWF Kankerbestrijding.

