Let op als je op vakantie gaat: de bedwants reist met je mee naar huis

Liza had bedwantsen in haar hostel en zat daarna onder de jeukende bultjes

Pas op! Van het lezen van dit bericht kan je jeuk krijgen, maar het is wel belangrijk om goed op te letten. Zeker als je op vakantie gaat deze zomer: de bedwants ligt op de loer. Doordat we veel reizen over de wereld, gaat het plaagbeestje in onze koffers mee naar huis en naar andere hotels, airbnb's en logeeradresjes. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen laat - vandaag op Wereldplaagdierendag - weten dat de bedwants een opmars maakt.

'Het zijn kleine zwarte beestjes en je kunt ze vergelijken met muggen, maar het is een kruipend diertje. Hij verbergt zich in allerlei spleetjes, hoeken, gaten en in uw bed. En hij komt één keer in de zoveel tijd een bloedmaaltijd halen. De bestrijding is uitermate lastig.

En dat betekent ook dat als iemand denkt: 'Ik verhuur een kamer voor een paar tientjes', vervolgens voor hoge kosten kan komen te staan, omdat zijn hele slaapkamer uitelkaar gehaald moet worden, om die beestjes aan te pakken', zegt Bastiaan Meerburg, directeur Kennis- en Adviescentrum Dierplagen.

'Het jeukte als een gek'

Tijdens een vakantie in Portugal ontdekte Liza Janson uit Leiden kleine beestjes in het hostelbed. 'Maar ik had nog nooit van bedwantsen gehoord, dus ik dacht dat het geen kwaad kon. Maar toen kwam ik thuis en twee dagen later zat ik helemaal onder de bultjes, mijn armen en benen, alles en dat jeukte als een gek.'

Wie denkt dat bedwantsen alleen in hostels voorkomen heeft het mis. Ook in viersterrenhotels kunnen de beestjes zitten. Maar het zijn de minder goede hotels die het probleem niet meteen aanpakken en daardoor jaren met de beestjes blijven zitten.

Huurders airbnb checken

Vooral mensen die hun huis verhuren nemen een behoorlijk risico. 'Mensen die via airbnb verhuren zijn soms aardig in de aap gelogeerd met die bedwants,' zegt dierplaagdeskundige Meerburg. 'Je moet eigenlijk de gasten die voor je deur staan van persoon tot persoon bekijken: Zijn dit mogelijk mensen die bedwantsen bij zich hebben? Dat is uitermate lastig dus helemaal uitsluiten kan je het niet.'

Belangrijk is meteen een dierbestrijder in de arm te nemen als je bedwantsen hebt ontdekt. En voor wie dit drama vóór wil zijn: regelmatig goed schoonmaken, beddegoed heet wassen, controleer tassen en koffers na je vakantie op beestjes en check de reviews van je logeeradressen.