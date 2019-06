Jaar na noodverordening in Noordwijk: 'Ik hoop dat dit nooit meer gebeurt'

Busje in brand gestoken in Noordwijk | Foto: Flashlight Fotografie

Autobranden, dreigementen en angstgevoelens. Het is vrijdag precies een jaar geleden dat de burgemeester van Noordwijk een noodverordening afkondigde in de wijk Boerenburg. 'Het gaat inmiddels goed in de wijk’, concludeert burgemeester Jon Hermans. Ook jongerenwerkers, jeugdboa’s, politie en inwoners merken dat de rust is wedergekeerd.

Een man laat een hond uit, even verderop scheuren wat scooters voorbij. Van de onrust een jaar geleden is niks te merken op deze doordeweekse avond. Over hun balkon hangend maken twee buurvrouwen een praatje met elkaar. 'Het is hartstikke rustig', weet één van de twee.

Dat was een jaar geleden wel anders. Rond het Rederijkersplein gaan meerdere auto’s in vlammen op, wijkagenten worden bedreigd en buurtbewoners voelen zich onveilig. De politie vraagt de burgemeester om een noodverordening af te geven. 'Wij waren ons terdege van bewust dat we een zwaar middel aan de burgemeester vroegen, maar tegelijkertijd waren we ervan overtuigd dat dit het enige middel was. De buurt werd onrustig, de onveiligheidsgevoelens namen toe', zegt operationeel specialist Remco Heijstee bij de politie Noordwijk. 'Wij wilden in korte periode met bijzondere bevoegdheden zo snel mogelijk tot de kern komen: wie zijn die gasten die die brandstichtingen plegen? Die brandstichtingen moesten stoppen, dat was ons belangrijkste doel.'

Hangplek voor jongeren

Op een grasveld in de wijk staan een paar containers, het is de nieuwe hangplek voor jongeren die er nu ruim een maand staat. Binnen is een klein keukentje, in het midden staat een pooltafel en in de hoek een playstation. De hangplek is neergezet op initiatief van de jongeren, vertelt Patrick Smelt van Straatcontact.

Al tijdens de noodverordening werd Straatcontact ingeschakeld om samen met de politie de rust in de wijk terug te brengen. Ze brachten eerst in kaart wie bij de groep overlastgevers hoorden en hoe groot die groep – de Boerenburggroep – was. De jongerenwerkers stapten niet zelf op de jongeren af. 'We liepen wat rond en lieten hen naar ons toekomen', vertelt jongerenwerker Dennis van Straatcontact.

Aanpak

Het plaatsen van de containers en de inzet van extra jongerenwerkers is niet het enige dat sindsdien in de wijk is gebeurd. Er zijn ook jeugdboa’s ingezet om een oogje in het zijl te houden. Allemaal werken ze via een bepaalde methode, waarmee ze proberen de jongeren op het goede pad te krijgen en te houden. 'Het geheim van deze aanpak is dat de verschillende werkers hebben gekeken naar de positieve leiders in zo’n groep, waar je mee kunt bouwen aan een nieuw perspectief', legt burgemeester Jon Hermans uit.

Het lijkt zijn vruchten af te werpen. 'Het gaat goed in de wijk. Het wil niet zeggen dat we onze handen er nu vanaf trekken, de wijk verdient het dat het nog even aandacht krijgt', zegt Hermans. Smelt: 'Ik hoor de vogels fluiten en een fontein op de achtergrond, dus in die zin is het rustig. Mensen ervaren nog wel eens overlast, maar ten aanzien van een jaar geleden hebben we het gevoel dat we er goed bij zitten.'

'Ik hoop dat het nooit meer gebeurd'

Ook buurtbewoners merken dat de rust terug is. 'Er zijn nu containers voor jongeren geplaatst, dat werkt absoluut', zegt Rienjan van Damme van wijkvereniging Boerenburg-Noordwijk. 'Er hangen nog wel af en toe wat jongeren op straat, maar als die overlast geven, zitten politie en jeugdboa’s erbovenop. We zijn hartstikke positief', zegt Van Damme.

'Eigenlijk is het iets heel ergs wat gebeurd is, maar op langere termijn heeft het een goede invloed, want zoals je ziet heeft de gemeente nu iets georganiseerd voor de jongeren, dat hadden wij vroeger niet’, lacht Osama (26). Hij groeide op in de wijk en is er nu nog elk weekend. 'Wat er vorig jaar is gebeurd, vind ik gewoon heel vervelend en ik hoop dat dat nooit meer gebeurt.'

