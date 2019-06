Nieuwe zoektocht naar vermiste Anja Schaap met hulp van veteranen

De 33-jarige Anja woont in de wijk Rijnsoever en is op woensdag 29 mei rond 01.00 uur lopend weggegaan vanaf café In den Blauwen Bock in het centrum van Katwijk. Het is niet bekend waar ze naartoe ging. Een paar dagen later werd alleen haar tas gevonden in een vijver aan de Melkweg. Van Anja zelf ontbreekt ieder spoor.

De politie zocht al twee keer eerder in wateren in Katwijk, maar dat leverde niets op. Bij een pop-up politiebureau kwamen dinsdag verschillende tips binnen over de vermissing.

Het Veteranen Search Team

De politie krijgt vrijdag tijdens de zoektocht hulp van het zogeheten Veteranen Search Team. John Blonk is vrijwilliger bij dit team en zijn ervaring als ex-militair, onder meer in Bosnië, is bij het zoeken van groot belang. 'Wij weten bijvoorbeeld hoe je met verschillende terreinen om moet gaan. Hoe je ervoor zorgt dat je geen sporen stukmaakt. We zijn allemaal heel goed getraind.'

Op de vraag wat zijn grootste drijfveer is om zich aan te melden bij dit team, antwoordt John resoluut: 'Je moet er toch niet aan denken dat het bijvoorbeeld om jouw zus zou gaan!' Ook de politiehelikopter doet mee aan de zoektocht.