Het weekend in met hagel en onweer

De buien beginnen in het zuidwesten en trekken daarna richting noordoost over het land. Lokaal kan in korte tijd veel regen vallen. Vanwege het lange Pinksterweekend gaan waarschijnlijk veel mensen op pad, waardoor het in de middag extra druk kan zijn op de weg.

Eerder deze week was het ook op verschillende plekken noodweer in het land. Bomen vielen om, er was wateroverlast en er waren blikseminslagen. Door het slechte weer is er naar schatting tientallen miljoenen euro's aan schade in ons land, liet brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars eerder weten.

LEES OOK: Code geel, oranje en rood: nuttig of overdreven?