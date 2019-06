Den Haag krijgt hulp van Rijk bij opknappen stationsgebied

De Haagse wethouder Boudewijn Revis en staatssecretaris Raymond Knops hebben hun toekomstbeeld donderdag vastgelegd in een overeenkomst. In 2050 moet het stationsgebied beter bereikbaar, meer leefbaar en duurzamer zijn. De komende jaren wordt gewerkt aan concrete plannen.

Elke dag reizen duizenden ambtenaren en forenzen naar hun werk bij de ministeries en bedrijven in de stad via het stationsgebied. Maar buiten een plek om goed te reizen en fijn te werken, willen de gemeente en het Rijk dat in dit centrum ook prettig gewoond kan worden. Volgens de twee overheden vraagt dat om slimme oplossingen voor verkeers- en parkeermogelijkheden en moet het openbaar vervoer optimaal worden benut.

Samen groter effect

Het is niet gebruikelijk dat het Rijk meebetaalt aan lokale bouwprojecten. Staatssecretaris Raymond Knops verklaart: 'Het Rijksvastgoedbedrijf heeft veel vastgoed in Den Haag en wil de gebouwen verduurzamen en bijdragen aan de omgeving van de rijkskantoren. Door met de gemeente Den Haag aan tafel te gaan kunnen we breder kijken. Samen kunnen we meer massa maken en een groter effect bereiken.'

Wethouder Boudewijn Revis onderstreept het belang van de toekomstplannen: 'In Den Haag komen steeds meer mensen wonen en werken. Het gebied rond het centraal station is overdag druk met ambtenaren, politici en studenten van de Universiteit Leiden, maar ook ’s avonds moet het levendig zijn. Bewoners gaan dan naar hun supermarkt, buurtkroeg of sportschool. Zo zetten we Den Haag met stip op één als woonwerkstad.'

