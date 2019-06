Haagse raad in debat over onderzoek Jan van der Heijdenstraat

De Haagse gemeenteraad debatteert volgende week woensdagmiddag over de uitkomsten van het onderzoek naar de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat. Bij de gasexplosie raakten tien mensen gewond. De PvdA heeft het debat aangevraagd en wilde het onderwerp zo snel mogelijk bespreken.

Donderdag concludeerde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een onderzoek dat de explosie in de Jan van der Heijdenstraat is veroorzaakt door een scheurtje in een grijs gietijzeren gasleiding. Dat zijn verouderde leidingen die in heel Nederland liggen.

Volgens SodM heeft netbeheerder Stedin, die verantwoordelijk is voor de leidingen in de Jan van der Heijdenstraat 'gedaan heeft wat het had moeten doen'. Maar er is ook kritiek. Stedin is al jaren bezig om de grijs gietijzeren gasleidingen te vervangen maar het ‘vervangingsprogramma’ is vertraagd.

Laag risico

Stedin had volgens SodM meer werk moeten maken van het zoeken naar de risico's van dit type leiding. Daarom vraagt de SodM de netbeheerders om die leidingen sneller te saneren. En leidingen in dichtbevolkt gebied jaarlijks te controleren. Stedin heeft beloofd dat te doen. Overigens werd de leiding in de Jan van der Heijdenstraat aangemerkt als een gasleiding met een laag risico die geen hoge prioriteit had om vervangen te worden.

De gemeente Den Haag heeft daarnaast aangegeven dat het Stedin zo veel mogelijk zal faciliteren bij de uitvoering van de vervangingswerkzaamheden van oude gasleidingen. 'Na een gebeurtenis met zo'n grote impact als de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat, is het goed dat er grondig onderzoek is gedaan', aldus de gemeente. 'De veiligheid van de bewoners staat immers altijd voorop. Je moet veilig kunnen wonen en leven in je huis, in je straat en in je buurt.'

Zorgen

PvdA en CDA in de Haagse gemeenteraad maken zich zorgen over de onderzoeksresultaten. 'We zijn erg geschrokken van het rapport. Oude gasleidingen die op papier niet tot 'zwaar risico' worden gerekend, kunnen toch enorm gevaar opleveren. Dat zien we hier bij de vreselijke gebeurtenis in de Jan van der Heijdenstraat', zegt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster.

Het CDA vindt het triest dat niet is voldaan aan het vervangingsprogramma. 'Hier moet onderzoek naar komen', vindt CDA-raadslid Kavish Partiman. 'De veiligheid van onze burgers moet altijd de hoogste prioriteit genieten.'

