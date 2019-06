Aanhoudingen na verstoren vergadering gemeenteraad Alphen

Onrust in de raadzaal in Alphen | Foto: Studio Alphen

Het voorval gebeurde tijdens het debat over het Spoorbos (Loefzijde) in Boskoop, schrijft mediapartner Studio Alphen. Toen raadslid Bas van Polanen aankondigde dat de VVD voorstander is van bouwen in het Spoorbos, lieten de mannen zich gelden. Er werd onder andere geschreeuwd. De vergadering werd vervolgens minutenlang geschorst en de beveiliging kwam erbij.

Wethouder Gerard van As probeerde tijdens de schorsing tevergeefs duidelijk te maken aan de mannen dat het niet de bedoeling is om op deze manier de vergadering te verstoren. 'Zo werkt het hier niet', riep Van As. Een van de mannen, die op een stoel zat, werd eigenhandig door wethouder Gert-Jan Schotanus met stoel en al de raadzaal uit geduwd.

Geweld en bedreiging



Het gaat om twee mannen van 55 jaar uit Boskoop. Voor het gemeentehuis vroeg de gealarmeerde politie hen om hun legitimatiebewijs. Hierop reageerden ze agressief en weigerden ze zich te legitimeren, meldt de politie.

De mannen werden gearresteerd nadat ze zich met geweld verzetten tegen hun aanhouding. De agent werd ook bedreigd. De mannen zijn uiteindelijk aangehouden voor onder meer het verstoren van de openbare orde, het bedreigen van een ambtenaar in functie en voor openbare dronkenschap.

Spoorbos lijkt gered

Het debat ging er over of er wel of geen elf nieuwe huizen gebouwd mogen worden in het Spoorbos. Wethouder Gerard van As (Nieuw Elan), die een voorstel deed om elf woningen te bouwen maar het Spoorbos openbaar toegankelijk gebied te houden, vindt zijn voorstel aan de gemeenteraad als een compromis. 'Er zijn vanuit de oude gemeente Boskoop verwachtingen geschept richting projectontwikkelaar Terre Nova', vertelde wethouder Van As tweeënhalve week geleden. 'Die rechten en plichten hebben wij als gemeente Alphen overgenomen bij de fusie.'

Om die reden zegt Van As zich, in navolging van zijn voorganger Tseard Hoekstra (VVD), verantwoordelijk te voelen om tot een oplossing te komen voor de projectontwikkelaar. Volgens Van As waren er aanvankelijk ongeveer tachtig woningen beoogd. Eind juni beslist de gemeenteraad of de woningbouw wel of niet door mag gaan. 'Dat wordt het finalebesluit. Zegt de gemeenteraad nee, dan komt er geen woningbouw', belooft Van As. Het gebied heeft op dit moment geen woonbestemming.

Niet instemmen met woningbouw

Eind juni zal de gemeenteraad beslissen om niet in te stemmen met woningbouw in het Spoorbos, werd donderdagavond duidelijk tijdens de commissievergadering. Het verzet van omwonenden is groot en een meerderheid van de gemeenteraad wil daar naar luisteren. Een voorstel om tot ruilkaveling te komen, haalde het niet. Van As wil deze maand duidelijkheid scheppen en niet nog eens naar mogelijkheden zoeken: het wordt bouwen of niet.