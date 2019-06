Huis van Nico is oranje voor WK vrouwenvoetbal: 'Ze verdienen het'

Wie vrijdag door Den Haag rijdt, krijgt niet het idee dat vanavond het WK voetbal voor vrouwen begint. Waar de straten tijdens een mannentoernooi vol hangen met oranje versiering, moet je nu goed zoeken naar vlaggetjes, leeuwen en versierde poppen. Het huis en de tuin van Nico van der Starren in de Miquelstraat zijn er in ieder geval wel klaar voor: alles is oranje. 'Het brengt een beetje sfeer in het leven he?'

'We zijn lekker aan het versieren voor WK damesvoetbal. We gaan ervan uit dat ze één worden. Ze verdienen het. Ze hebben er hard voor getraind en werken er hard voor', zegt Nico in zijn oranje voortuin in het Laakkwartier. 'Alles wat met oranje te maken heeft is leuk, ja toch?'

Nico versiert zijn huis tijdens elk toernooi waar Nederlandse voetballers aan meedoen. 'Elke keer als er voetbal is koop je er weer wat bij. Het is leuk om dat allemaal bij elkaar te rapen. Nu kan ik het weer lekker buiten hangen. Het heeft lang op zolder gelegen, want de heren hebben niet gepresteerd de laatste jaren.'

Speciaal voor de vrouwen

'Voor de heren zijn hele straten versierd, maar met de dames zie je er eigenlijk weinig van, terwijl ze het wel verdienen', zegt Nico. En dus heeft hij een speciaal vrouwelijk tintje toegevoegd aan de poppen in de tuin: 'Ze hebben allemaal zijn allemaal langharige oranje pruiken. Dat zijn allemaal vrouwen. De mannen zie je niet meer.'

Nico is van plan om samen met de buren ook de rest van de straat oranje te kleuren, voor de oranje leeuwinnen dinsdag aan het toernooi beginnen. 'Alles wat we hebben aan oranje gaat het plantsoen in. We hebben nog extra vlaggetjes gekocht. Het wordt een gezellige boel in ieder geval. We staan met zijn allen achter de dames. Ze moeten kampioen worden. Dat worden ze ook, dat is toch logisch!'