Van de hoofdredactie: Festival The Crave had beter verdiend

'Zo, de storm is eindelijk een beetje gaan liggen. Hoe je door een clickbait van een lokale omroep even geframed kan worden blijkt maar weer. Het was bijna onmogelijk om tegen de geruchten en onwaarheden stroom in te gaan.'

Dat zijn niet mijn woorden, maar die van Benjamin Havenaar, mededirecteur van het festival The Crave in het Zuiderpark van Den Haag op Facebook. De energieke Hagenaar had dankzij Omroep West heel wat te stellen. Wij waren het die maandag berichtten (in de kop nog wel) dat je 6 euro moest betalen voor een flesje water op zijn festival, dat zaterdag werd gehouden. En dat ook nog eens dat 'bij tropische temperaturen' verder nergens gratis water beschikbaar was.

Benjamin was niet blij met ons, omdat hij met zijn mensen werd neergezet (in zijn woorden) 'als een stel oppergraaiers die over de rug van duizenden verdorste en verdroogde bezoekers met onze Lambo’s over de straten van Ibiza scheuren'.

'Niet bereikbaar'

Daarom de vraag: Heeft Omroep West de waarheid geweld aan gedaan? De laatste versie van ons verhaal is hier te vinden. Allereerst de kwestie dat in een eerste versie van onze berichtgeving de organisator niet bereikbaar bleek voor een reactie. Terwijl wij wel meerdere bezoekers hadden gesproken die klaagden dat een flesje water 6 euro kostte, was Havenaar voor onze redactie niet vindbaar. Stelden wij, na een rondgang op de festivalpagina op Facebook en meer sociale media.

Havenaar, die inderdaad niet onmiddellijk via zijn festivalpagina is te vinden, maar eens gebeld – zijn nummer werd na de bewuste maandag helder. Hij noemt dit een ongeloofwaardig onderdeel. 'Ik was de hele maandag in het park te vinden, we moesten opruimen namelijk. Ook ben ik zelf als persoon echt vindbaar op Facebook en als je dan moeite doet gewoon via de Kamer van Koophandel.'

Hadden wij beter ons best kunnen doen?

En, zo stelt hij de vraag, als je mij niet kunt vinden zou je dan je verhaal niet wat minder explosief maken. Of: de kop in elk geval afzwakken? Even terug naar de aanleiding om te publiceren: het was warm, bezoekers klaagden op sociale media over gebrek aan gratis water – voldoende reden om te onderzoeken wat er aan de hand was. Zijn mensen in gevaar geweest bijvoorbeeld?

Voor de PvdA in Den Haag was de kwestie voldoende reden te pleiten voor gratis drinkwater op alle festivals in de stad. De realiteit van die publieke- en politieke vragen was er. Maatschappelijk relevant dus zeker, maar hadden we niet beter ons best kunnen doen Benjamin te vinden? En zonder zijn reactie inderdaad niet iets langer moeten nadenken over het moment en de wijze van publiceren?

'Heel normale festivalprijs'

Dan zijn er nog twee feiten die bij nadere beschouwing anders zijn dan wij ze meldden. Allereerst: moest je 6 euro betalen voor een flesje water? Ja en nee. Ja, want een flesje aanschaffen kostte 1,50 euro en voor het water moest je 4,50 euro betalen. Nee, want een volgende keer kostte het dus geen 6 euro maar 4,50 euro (een lege beker of flesje in ruil voor een gevulde beker of flesje). Bovendien: wat kreeg je er voor? Het ging hier om een halve liter.

'Alles bij elkaar een heel normale festivalprijs', betoogt Benjamin. Ook vergaten we te vertellen dat dit statiegeld van 1,50 euro naar goede doelen gaat als Rode Kruis, de Dierenambulance en de stichting Laat ze maar lachen. Daarmee wordt het water niet goedkoper, maar het zegt wel veel over de intenties van de festivalorganisatie.

De klachtenregen was er wel degelijk

Ten tweede: In een eerste versie spraken wij (en de PvdA) over 'tropische omstandigheden', mede op gezag van de klagende bezoekers. Maar was het zaterdag tropisch? Nee, het werd – aldus de gegevens die de festivalorganisatie hanteerde - in het Haagse Zuiderpark niet warmer dan 22,5 graden. Onze eigen weerman Huub Mizee noteerde 24,8 graden.

Maakt dat wat uit? Jazeker, want bij 'tropische temperaturen' van minimaal 25 graden treedt op festivals een hitteplan in werking dat voorschrijft hoe bezoekers moeten worden voorzien van water. Hoewel het dus bijna tropisch was, hoefde dat protocol formeel niet in werking gezet. Maar door 'tropisch' wel te benoemen in onze eerste versies van het verhaal zetten wij de toon – en daarmee werd de lezer op het verkeerde been gezet.

We hadden meer alertheid kunnen tonen

Waarmee niet is gezegd dat de prijs van water op festivals geen debat verdient. Zie de klachtenregen die er wel degelijk was. Is 4,50 euro voor een halve liter een realistische prijs? Zou het, zoals op sommige festivals gebeurt, niet gewoon gratis moeten zijn? Meestal bestaat gratis festivalwater niet, omdat organisatoren er iets voor moeten regelen, linksom of rechtsom ligt er dan bij het publiek (bijvoorbeeld in de tickets) een prijskaartje. Benjamin zou dat debat over gratis water maar al te graag voeren. 'Maar wel in perspectief met de status quo en de juiste feiten', zo laat hij weten.

En om die feiten gaat het hier. Die zijn deels onjuist geweest en voor een ander deel onvolledig. Ook hadden we meer alertheid kunnen tonen in het vinden van de festivalbaas, die toen we hem wel hadden opgesnord moest vaststellen dat het onvolledige verhaal al de wereld was in geholpen. Dat had ik als hoofdredacteur dus allemaal beter moeten organiseren, niet in de laatste plaats voor Benjamin. Deze werd dankzij Omroep West (en in andere media die dat van ons overnamen), neergezet als een op geld beluste festivalorganisator. Van een festival dat hij en anderen maken 'uit liefde voor de stad, de bezoeker en de muziek en voor niets anders', zoals hij enthousiast laat weten.

Festival had meer aandacht verdiend

De regionale omroep (en niet de lokale, Benjamin – dat dan weer wel) had hier meer oog voor kunnen en moeten hebben. Want hadden wij van Omroep West al genoemd wat voor een festival het was? Een beetje, niet in de tekst op onze site, wel op radio, televisie en in een video. Dat Benjamin met dit Haags muziekfestival opkomend talent een kans biedt en elektronische muziek al evenzeer, had zeker meer aandacht verdiend. Zo ook zijn quote 'Vijf jaar geleden was hier echt minder te beleven. Ik ben er trots op dat er onder meer dankzij The Crave nu volop dingen gebeuren in mijn stad.'

Da’s toch meer van het glas halfvol dan half leeg. Zoals wij bij Omroep West graag constructief tegen het leven in het algemeen en de journalistiek in het bijzonder aankijken.

Henk Ruijl, hoofdredacteur Omroep West

henk.ruijl@omroepwest.nl