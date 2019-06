Lekker de hele dag luisteren naar de Eeuwige Roem Top 100

89.3 Radio West zendt op Tweede Pinksterdag de vierde editie van de Eeuwige Roem Top 100 uit. Voor de hitlijst met popklassiekers kwam dit jaar een recordaantal van 4950 stemmen binnen. Wim Sonneveld is de hoogste nieuwe binnenkomer in de Eeuwige Roem Top 100 met het nostalgische 'Het dorp'.

De herkomst van de lijst ligt in het Radio West-programma Aan de Bak waarin Patrick van Houten dagelijks het muzikale spel 'Eeuwige roem' speelt. Drie platen strijden steeds om de eer. Elke werkdag kiest een kandidaat één plaat die er uit gaat en zet daar een ander nummer voor terug.

Een plaat bereikt de status van eeuwige roem als hij zeven dagen vol maakt in het spel. Dan verhuist het nummer naar de 'Eeuwige Roemlijst' van Aan de Bak. Sinds april 2012 hebben ruim 380 platen de roemlijst bereikt. Daar kon afgelopen weken op gestemd worden.

Statistieken

In de lijst van 2019 staan 22 singles voor het eerst in de Eeuwige Roem Top 100. Negen platen komen weer terug. Die hebben er in 2016, of 2017 al eens eerder ingestaan, maar ontbraken vorig jaar. Verder bevat de lijst 48 groepen, 4 duo's, 40 zangers, 7 zangeressen en één synthesizergrootheid. Vorig jaar en in 2017 stond Claudia de Breij op nummer 1 met ‘Mag ik dan bij jou’. Regionale acts doen het traditiegetrouw goed.

De top 10 is nog geheim, maar in de rest van de lijst zijn onder meer Q65, Shocking Blue en Golden Earring(s) te vinden.

Tweede Pinksterdag

In de uitzending Op Tweede Pinksterdag komt de complete lijst voorbij. Deze uitzending begint om 9.00 uur. De presentatie is in handen van Patrick van Houten, Justin Verkijk, Margriet van der Eijk en Tjeerd Spoor. Eerdere uitzendingen kan je hier terugluisteren.