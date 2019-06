Jojo de 'bultrugwalvis' bestaat uit 10.000 plastic flesjes: 'Zwerfafval onder de aandacht brengen'

Jojo is de komende te weken te zien in Muzee Scheveningen. | Foto: Caroline Dijkman

Vrijdag werd Jojo groots onthuld in Muzee Scheveningen. Vanaf zaterdag maakt JoJo onderdeel uit van de tentoonstelling S.O.S. (Save Our Seas), waar onder andere wordt gekeken naar zeevervuiling door plastic. En daar mag Jojo niet ontbreken.

'Wij hebben zes weken gebouwd aan Jojo', legt de 45-jarige Caroline Dijkman uit Rijswijk uit. 'Daarvoor zijn alleen plastic flessen gebruikt waar geen statiegeld op zit. Het kunstwerk is ook gebaseerd op de discussie over het ontbreken van statiegeld op plastic plesjes.'

Inzamelpunten

Wekenlang zijn plastic flesjes ingezameld bij basisscholen, buurthuizen en bibliotheken in Scheveningen en omstreken. 'Al die flessen zijn ontdaan van hun etiketten en zijn vervolgens gewassen. Met die flessen en heel wat staalkabels is Jojo in elkaar gezet.'

Dat laatste hoefde Caroline niet in haar eentje te doen. Ze kreeg hulp van zo'n tweehonderd vrijwilligers waaronder ook veel kinderen. 'Het kunstwerk moest voor de opening van de tentoonstelling S.O.S. zijn opgebouwd en dat is ons gelukt.'

'Vorig jaar voor de Scheveningse kust'

De naam Jojo is gebaseerd op een andere Jojo. 'Vorig jaar zwom er dagenlang een bultrugwalvis voor de kust van Scheveningen. Die werd in de media al snel Jojo genoemd. Dat was zo'n mooi beest. Rond die tijd was ik ook over het project aan het nadenken en toen was de link snel gelegd.'

Ook walvissen hebben last van plastic dat rondzwerft in de zee. 'Onlangs werd er nog een dode walvis gevonden die tientallen kilo's plastic in zijn maag had.'

Kleine rondreis

Muzee Scheveningen is niet het eindstation van Jojo. Tot en met 18 juni is het kunstwerk te zien in het museum. Daarna verhuist Jojo naar het strand van Scheveningen. Tot het einde van de zomer staat het kunstwerk op het strand ter hoogte van het standbeeld van de Scheveningse vissersvrouw aan de kop van de Keizerstraat.

Waar de plastic walvis dan te zien zal zijn is nog niet duidelijk. 'Maar dat zal zeker een mooie bestemming worden.'

