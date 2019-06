'De mogelijkheden zijn uitgeput', Perry moet de cel weer in

Perry is het er duidelijk niet mee eens dat hij voor de rechter moet verschijnen. De hele tweede verdieping van de rechtbank in Den Haag kan daar van meegenieten. Met een dik Haags accent klaagt hij tegen zijn advocaat. Als de bode de zaak uitroept, loopt Perry gedecideerd de zaal in. 'Ik weet waar ik moet gaan zitten', snauwt hij tegen de voorzitter. 'Ik ben hier vaker geweest.'

Perry heeft nog een celstraf van twee weken openstaan, zijn proeftijd loopt tot 2020. Maar hij zou de afspraken verbonden aan die proeftijd hebben geschonden. Voor iemand die niet terug wil naar de cel boft Perry niet met de rechter die zijn zaak behandelt. Die staat binnen de Haagse rechtbank bekend als een van de strengere.

Perry zat zeven maanden in een kliniek in Roermond. Volgens de Hagenaar werd hij daar niet goed geholpen. Hij vertrok en zocht zijn heil weer in de alcohol. Eenmaal terug in Den Haag gaat het niet goed met Perry.

'Ik had iets beters te doen'

Volgens de hulpverleenster die meegekomen is, houdt de Hagenees, die de hele zitting met zijn armen over elkaar zit, zich niet aan de afspraken. Zo miste Perry een afspraak 'omdat hij wat beters te doen had', volgens de vrouw. Volgens Perry ligt de zaak anders: 'Ik wist niet eens dat ik een afspraak had', beweert hij. 'Ik drink nogal veel, dat is mijn probleem', geeft hij toe.

'De afspraak is dat u zich moest houden aan de voorwaarden, anders moet u alsnog die veertien dagen zitten', zegt de rechter. 'En als dat allemaal komt door de alcohol dan is dat heel vervelend.' De officier van justitie is vrij kort over de zaak van Perry: 'Het ging niet goed in Roermond en het gaat niet goed in Den Haag.' De officier wil dat de Perry zijn twee weken uit gaat zitten.

Niet overtuigend

Dan mag Perry's advocaat redden wat er te redden valt. Hij betoogt dat Perry vooral hulp nodig heeft met zijn alcoholprobleem. De advocaat vraagt zich ook af of het nou zo'n ramp is dat de Perry één afspraak met de hulpverlening heeft gemist. Erg overtuigend klinkt het allemaal niet.

En dat vindt de rechter ook. Hij legt uit dat de afspraak is dat Perry zich aan de afspraken moet houden en dat hij anders weer de cel in moet. De rechter legt uit dat hij niet anders kan besluiten dat Perry de straf alsnog uit moet zitten. 'De mogelijkheden zijn uitgeput.'

Klagend

Perry moet de twee weken cel uitzitten en is het er uiteraard niet mee eens. Hij begint weer op luide toon te klagen terwijl hij de zaal uitloopt.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

