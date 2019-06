'Het zijn vooral bomen', brandweer heeft handen vol aan harde wind

'Vanaf 8.00 uur vanmorgen tot nu zijn we 56 keer uitgerukt', zegt woordvoerder Ton Koot van de brandweer Hollands Midden om 15.00 uur. 'Meestal voor bomen die zijn omgewaaid, of dreigen om te waaien. Maar ik heb ook gevelbekleding 'zien langskomen' en hier en daar zijn problemen met daken.' Zelf is hij net terug van een steiger in Oegstgeest waaraan reclamebanners hingen. 'Die vangen dan toch wind, en dan gaan de buizen schuiven'.

Die meldingen kent zijn collega Berry Wasmus van de Brandweer Haaglanden ook. 'Het is echt best wel druk', zegt hij. Ook in zijn regio zijn de spuitgasten druk met tientallen meldingen. 'Vooral bomen en takken van bomen die op wegen liggen, of op de auto's. En ook problemen met steigers.' Brandweerwagens die niet hoeven uit te rukken, gaan toch op pad om ploegen te helpen die hun handen vol hebben met het opruimen van stormrommel.

Het begon in de nacht

De brandweer rukte in de nacht van vrijdag op zaterdag tientallen malen uit omdat bomen waren omgewaaid of dreigden om te waaien. 'Het begon rond 3.00 uur', zegt de woordvoerder van Brandweer Haaglanden. 'Vooral in Delft, Rijswijk en Den Haag was het raak.' Zo trok een boom de bovenleiding van de tram omver toen hij omviel. Daardoor rijden RandstadRail 3 en 4 niet hun normale route. Verder liepen verschillende auto's schade op. Niemand raakte gewond.

De brandweer moest in Leiden en Waddinxveen in actie komen omdat daken van huizen dreigden weg te waaien. 'In totaal kregen we veertien meldingen van stormschade', meldt de woordvoerder van de Brandweer Hollands Midden. 'Een dak dus in Leiden en in Waddinxveen, maar ook een lantaarnpaal en veel bomen.'

Wind blaast roet in het eten van festival

Op het terrein van GOUDasfalt in Gouda stond alles klaar voor het multiculturele Kaas & Couscous Festival. Vrijdagavond werd besloten om het festival af te gelasten. 'We hebben er wel goed aan gedaan om het af te gelasten', laat de organisatie aan Omroep West weten.

'Dit wil je niemand aan doen. Vrijdag stond er al een behoorlijke wind op het terrein, en nu is dat nog erger. Binnenkort hopen we met een nieuwe datum voor het festival te komen. Doel is om het nog voor de zomervakantie plaats te laten vinden.' De organisatie van het Goudse festival verwachtte tussen de 1500 en 2000 mensen.

Kinderen uit tenten gehaald in Pijnacker

In Pijnacker zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag kinderen van turnvereniging Oliveo hals over kop uit tenten gehaald. Ze waren op turnkamp en sliepen in grote legertenten. De wind zorgde ervoor dat de stokken gingen schuiven waardoor de tenten scheef kwamen te staan. Hierop werd besloten iedereen in het clubgebouw De Tinteltent van de ijsvereniging te laten slapen.

'De kinderen hebben er eigenlijk niets van gemerkt', zegt Susanne van Oliveo. 'We hebben er een hartstikke leuk slaapfeest van gemaakt.' Het turnweekend zou nog tot zondag duren, maar ouders is nu gevraagd om de kinderen op zaterdagavond al op te halen omdat het niet veilig is om nog een nacht te slapen in de legertenten.

Tekst gaat verder onder de video.

Windstoten

Door het hele land zijn evenementen afgelast vanwege de harde wind, waaronder de Markt onder de Linden en de braderie in de Kerkstraat in Noordwijk. In Den Haag zijn de nationale Beachcompetitie en het Summer Beach Volleybal Circuit afgelast. Aan zee is de wind stormachtig met kans op zware windstoten.