Stormschade en afgelastingen na onstuimige nacht

Het verschil met een week geleden is enorm. De zon en tropische temperaturen zorgden toen voor overvolle stranden en terrassen. Nu waait het hard met zware windstoten en geregeld veel regen. De brandweer heeft de handen vol aan stormschade en verschillende evenementen die voor zaterdag gepland stonden, zijn afgelast. Zo gaat het Kaas & Couscousfestival in Gouda niet door. 'Een heel moeilijk besluit.'

De brandweer rukte in de nacht van vrijdag op zaterdag tientallen malen uit omdat bomen waren omgewaaid of dreigden om te waaien. 'Het begon rond 3.00 uur', zegt de woordvoerder van Brandweer Haaglanden. 'Vooral in Delft, Rijswijk en Den Haag was het raak.' Zo trok een boom de bovenleiding van de tram omver toen hij omviel. Daardoor rijden RandstadRail 3 en 4 niet hun normale route. Verder liepen verschillende auto's schade op. Niemand raakte gewond.

De brandweer moest in Leiden en Waddinxveen in actie komen omdat daken van huizen dreigden weg te waaien. 'In totaal kregen we veertien meldingen van stormschade', meldt de woordvoerder van de Brandweer Hollands Midden. 'Een dak dus in Leiden en in Waddinxveen, maar ook een lantaarnpaal en veel bomen.'

Wind blaast roet in het eten van festival

Op het terrein van GOUDasfalt in Gouda stond alles klaar voor het multiculturele Kaas & Couscous Festival. Vrijdagavond werd besloten om het festival af te gelasten. 'We hebben er wel goed aan gedaan om het af te gelasten', laat de organisatie aan Omroep West weten.

'Dit wil je niemand aan doen. Vrijdag stond er al een behoorlijke wind op het terrein, en nu is dat nog erger. Binnenkort hopen we met een nieuwe datum voor het festival te komen. Doel is om het nog voor de zomervakantie plaats te laten vinden.' De organisatie van het Goudse festival verwachtte tussen de 1500 en 2000 mensen.

Windstoten

Door het hele land zijn evenementen afgelast vanwege de harde wind. Aan zee is de wind stormachtig met kans op zware windstoten.