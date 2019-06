Heftige kloppartij in Zoetermeer gefilmd; politie zoekt getuigen

'Snel! Hij gaat pompen', hoor je de maker van het filmpje zeggen aan het begin van zijn opname. Je ziet een jongen in een korte broek op een fiets die in gesprek lijkt met een veel grotere jongen. Dan pakt de grotere jongen de kerel op de fiets opeens in zijn nek en begint hem te slaan. Een meisje probeert keer op keer tussenbeide te komen, maar wordt steeds aan de kant geduwd. De jongen op de fiets krijgt harde klappen en enkele trappen. De maker van de video hoor je lachen. 'Ho-dé. Ho-dé', roept hij.

Dan mengt een wat oudere man zich in de ruzie. Hij komt tussenbeide en duwt de grote vechtersbaas weg bij de kleinere jongen. 'Hé meneer, niet mee bemoeien. Hem niet aanraken', roept de filmer. Te zien is hoe de vechtersbaas zich tot de oudere man richt en vervolgens slaat hij de man keihard tegen de grond. Het meisje dat eerder probeerde de boel te sussen, ontfermt zich meteen over de man. Buiten het beeld komt er nog iemand bij die kwaad roept: 'Waarom sla jij zo'n oude vent?' Dan stopt het filmpje.

Politie zoekt de mensen in het filmpje

Onderzoek van de politie wijst uit dat dit allemaal gebeurde op 1 juni. De oudere man heeft die middag contact gehad met de politie en vertelde dat hij het opstootje zag en wilde bemiddelen. De jongeren zijn uiteindelijk weggegaan. Meerdere politieagenten zijn volgens een woordvoerder nog de omgeving van de Boerhaavelaan ingegaan, maar konden de jongeren niet meer vinden.

'Vanwege de ernst van het incident' zoekt de politie nu de mensen in het filmpje. Dat geldt voor de jongen die geslagen is, het meisje dat tussenbeide kwam, de maker van het filmpje en de jongen die de klappen uitdeelde. Een woordvoerder wil over de inhoud vooralsnog niets kwijt omdat de context onduidelijk is.