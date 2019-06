Buitenprogramma The Hague Pride afgelast door slecht weer, kleine groep loopt toch

Alle 'Pride'-activiteiten in Den Haag die in de buitenlucht plaatsvinden, zijn zaterdagmiddag afgelast. Dat maakt de organisatie bekend. Het geldt voor de Pride Walk en de Royal Rainbow Parade, maar ook Gay Volleybal Tournement in Kijkduin. Reden voor de afgelastingen is het slechte weer. Een groep van zo'n honderd mensen heeft de route van de Pride Walk toch gelopen.

Zaterdag zou het hoogtepunt zijn van The Hague Pride, dat donderdag begon. Het festival stimuleert de emancipatie van de lesbiënnes, homo's, biseksuelen, transgenders, intersekse personen (LHBTI) en strijdt tegen discriminatie.

Grootste evenementen die nu niet doorgaan zijn de Pridewalk en de Royal Rainbow Parade. De Pridewalk is een wandeling door de stad en tijdens de Royal Rainbow Parade zou een kleurrijke koetsenparade langs monumenten in Den Haag rijden. Beide stoeten zouden eindigen op het Buitenhof, waar zaterdagavond een feest zou worden gehouden. Dat feest is ook afgelast, maar de afterparty in PAARD gaat wel door.

Toch lopen

Een groep van zo'n honderd mensen besloot ondanks het weer, toch te gaan lopen. 'Iedereen had zich verzameld en begon te lopen', vertelt een jonge meid met kort geblondeerd haar en een regenboogvlag om. 'Dus ik ben meegegaan. De sfeer was heel goed. We liepen over de stoep en de voorbijgangers reageerden positief en zwaaiden naar ons', gaat ze verder. Ze vindt het belangrijk om deze mars te lopen 'want iedereen heeft het recht te zijn wie hij is'.

