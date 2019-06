Quick Boys promoveert na verlenging naar tweede divisie; doek valt voor VVSB

Quick Boys speelt volgend seizoen in de tweede divisie. De Katwijkers wonnen het tweede duel in de finale van de nacompetitie met 1-0 van VVSB. Maar daar was wel een verlenging voor nodig. Aan het begin van de tweede helft van de verlenging scoorde Dennis Kaars de enige goal. VVSB degradeert door het verlies na drie seizoenen uit de tweede divisie.

Quick Boys was in de eerste helft de bovenliggende partij, maar had de pech dat de paal twee keer een goal in de weg stond. In de vierde minuut mikte Thijs van Hofwegen de bal tegen het aluminium, en ook Kaars zag zijn inzet via de paal terug het veld in keren. Quick Boys vergat zichzelf te belonen en VVSB mocht van geluk spreken dat het na 45 minuten spelen nog 0-0 stond.

Ook in de tweede helft kroop VVSB meermaals door het oog van de naald en trof Quick Boys opnieuw de paal. Halverwege de tweede helft kwam VVSB er ook wat meer aan te pas, maar ook die ploeg kon niet scoren. De harde wind speelde daarin wel een grote rol. In de blessuretijd kreeg Kaars nog een megakans voor Quick Boys, maar hij schoot rakelings naast. Een verlenging was nodig voor de beslissing.

Kaars

In die verlenging viel de beslissing aan het begin van de tweede helft. Kaars - de hele wedstrijd al goed voor behoorlijk wat kansen - liet het sportpark in Katwijk in de 116e minuut ontploffen. Hij tikte van dichtbij binnen en schoot Quick Boys naar de tweede divisie.

Door de promotie van Quick Boys is volgend seizoen de echte Katwijkse derby weer terug: Quick Boys - Katwijk. Ook de duels tegen Rijnsburgse Boys en Noordwijk zijn behoorlijke krakers.

Later vanavond is een uitgebreide samenvatting van het duel te zien op de site en app van Omroep West.

Scoreverloop Quick Boys - VVSB: 1-0 (0-0)

1-0 Kaars

