Anita kwam in Suriname uit de kast: 'Ik kreeg winti-healing omdat ik lesbisch ben'

Ondanks dat zaterdag alle buitenactiviteiten van The Hague Pride zijn afgelast, laat de Surinaamse Anita Chedi Shiwally haar bijzondere verhaal horen. 'Ik had in Suriname mijn coming-out. De gemeenschap wist helemaal niet wat homoseksualiteit was. Het was een taboe.'

Het was voor Anita daarom ook helemaal niet gemakkelijk om uit de kast te komen. 'Als je in zo'n milieu en omgeving opgroeid, denk je dat je gek bent', legt ze uit. 'Ik dacht als kind ook letterlijk dat ik gek was.'

De buurman van Anita vertelt de hele buurt dat ze lesbisch is. De Hindoestaanse gemeenschap en haar familie reageren geschokt. 'Het was voor mijn moeder heel heftig, heel emotioneel. Ze dacht echt dat ze wat verkeerd had gedaan in de opvoeding', vertelt Anita.

Winti-healing

De moeder van Anita besluit daarop dat ze een winti-healing moet ondergaan, in de hoop dat ze geneest van haar seksualiteit. 'Dat is niet bepaald iets wat je graag wilt meemaken', vertelt Anita. 'Je moet uit de kleren en je wordt met bloemen gereinigd en met bijbelse spreuken enzo.'

Anita werd toen ontzettend kwaad en sprak haar eigen God aan. 'Ik zei: U heeft mij hier neergezet, U ben alles voor mij', herinnert ze zich. 'Ik zei toen dat ik nu echt voor mezelf ging vechten. Toen ben ik weggegaan.'

Deal with it

In tegenstelling tot de rest van haar familie en gemeenschap, ging de vader van Anita anders om met haar seksualiteit. 'Mijn vader heeft ervoor gezorgd dat we nu in Nederland zijn en dat ik mag zijn wie ik ben', zegt ze. 'Uiteindelijk ben ik wel terug naar Suriname gegaan om het hele land te vertellen van luister: ik ben een dochter van Suriname, ik ben lesbisch. Deal with it!'

