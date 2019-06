VVSB zet in op derde divisie zaterdag; Chima Bosman wil transfer cancelen

De 1-0 nederlaag in de finale van de nacompetitie tegen Quick Boys doet pijn bij VVSB en de degradatie naar de derde divisie komt aan als een mokerslag. Toch moet de Noordwijkerhoutse club de focus al snel op aankomend seizoen zetten, want welke speeldag wordt gekoppeld aan VVSB. Zaterdag of zondag?

Als het aan 'de Bavo' ligt wordt dat de zaterdag. 'Ik ga dinsdag contact opnemen met de KNVB om dit te bespreken', zegt VVSB-voorzitter Arjan Broekhof kort na de degradatie. 'Het lijkt mij dat er na de degradatie van VVSB en FC Lienden (zondagclubs) en de promotie van Noordwijk, Quick Boys en ASWH (zaterdagclubs) genoeg ruimte vrijkomt op zaterdag. Daar gaat onze voorkeur naar uit.'

In dat geval speelt VVSB volgend seizoen haar wedstrijden in de zaterdag derde divisie, een competitie waar dan ook FC Lisse en Ter Leede in uitkomen. Voordat VVSB naar de tweede divisie promoveerde, speelde het altijd op zondag.

Chima Bosman

Of VVSB in de derde divisie ook kan beschikken over nieuwkomer Chima Bosman is nog maar de vraag. De rechtsback speelt dit seizoen voor Quick Boys en heeft aangegeven zijn overstap naar VVSB graag terug te draaien. Dat hebben bronnen aan Omroep West laten weten. Of de Noordwijkerhoutse club meewerkt aan het cancelen van zijn transfer is nog maar de vraag. Wordt vervolgd.

Overigens is Bosman niet de eerste speler die op zijn beslissing terug wil komen om naar een andere club te gaan. Eerder besloot Joey van den Berg af te zien van zijn transfer van Ter Leede naar SJC.

Bekijk hieronder de samenvatting van de degradatiewedstrijd van VVSB.

