North Sea Regatta is drie dagen zeilplezier voor de kust van Scheveningen

Honderdvijftig zeilboten doen dit lange Pinksterweekend voor de kust van Scheveningen mee aan de Inshore Races van de North Sea Regatta. De zeilwedstrijden zijn verdeeld over drie wedstrijdbanen en vijftien klasses. Het weer gooide zaterdag op de eerste wedstrijddag wel roet in het eten.

Er staat zondag een lekker windje en er schijnt zelfs een verraderlijk zonnetje. Prima zeilweer dus. Al vroeg zijn de boten uitgevaren voor de verschillende races. Dat was op zaterdag wel anders, vertelt Peter Tjalma van de organisatie. Tjalma: 'Er was veel te veel wind vanuit het zuidwesten, en er waren veel te hoge golven. Daarom hebben we voor zaterdag alle races afgelast.'

Om wat op het programma in te lopen, zijn er zondag extra races gepland. Voor de kust wemelt het dan ook van de bootjes in alle soorten en maten. Toch heb je wel een verrekijker nodig om het een beetje te kunnen zien. Echt druk is het bij de zuidelijke havenmond niet. De gebruikelijke vissers hebben op die plek wel een extra schouwspel om naar te kijken.

's Avonds beter zicht

De enkeling die wel naar de havenmond is gekomen, is enthousiast bij het zien van al die bootjes, ook al is het veelal van een flinke afstand. Ook is niet iedereen duidelijk wie en wat er nu allemaal een wedstrijd aan het varen is. Maar het zicht op de witte zeilen in de verte stemt de meesten al tot tevredenheid.

Zondagavond is er meer te zien van de schepen als de zeilers de haven weer binnenkomen. Dan is er ook nog een gezellig avond met muziek. Maandag volgt er aan het einde van de laatse racedag op Scheveningen nog de prijsuitreiking.