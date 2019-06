Bruid Sara zoekt vrouw die haar bruiloft redde

Te laat komen op je eigen bruiloft: het is een nachtmerrie voor toekomstige bruiden. Voor Sara Chmoun uit Den Haag werd dat 11 mei bijna werkelijkheid. De bruidsauto van Sara kreeg pech, maar binnen no time bood een mevrouw een lift aan. Sara wil de vrouw graag bedanken en is nu op zoek naar de redder in nood.

'Toen de auto ergens bij Hengelo met pech langs de weg kwam te staan, zag ik alles even in het water vallen', schrijft Sara op Facebook. 'De mevrouw bood aan om ons naar de kerk in Glanerbrug te vervoeren! We willen haar persoonlijk bedanken maar in alle haast hebben we haar gegevens niet gevraagd.'

Het enige wat Sara van de reddende engel weet is dat ze uit het Twentse Delden komt. Ze hoopt de vrouw zo snel mogelijk te vinden. 'Vrienden/familie uit Twente: like, share and work your magic!