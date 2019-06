Zoektocht bruid Sara gelukt: vrouw die haar bruiloft redde is gevonden

Te laat komen op je eigen bruiloft: het is een nachtmerrie voor toekomstige bruiden. Voor Sara Chmoun uit Den Haag werd bijna werkelijkheid. De bruidsauto van Sara kreeg pech, maar binnen no time bood een mevrouw een lift aan. Sara zette een oproep op Facebook om haar te vinden en dat lukte binnen 24 uur. 'Dit had ik echt niet verwacht', zegt Sara.

Sara's bruiloft dreigde in het water te lopen toen ze op 11 mei met pech langs de weg kwam te staan in de buurt van Hengelo. Maar de vrouw die langsreed schoot te hulp. 'De mevrouw bood aan om ons naar de kerk in Glanerbrug te vervoeren! We willen haar persoonlijk bedanken maar in alle haast hebben we haar gegevens niet gevraagd.'

Het enige wat Sara van de reddende engel wist is dat ze uit het Twentse Delden komt. Het Facebookbericht werd meer dan vierduizend keer gedeeld. Een dag na de post is de vrouw gevonden. Inmiddels is Sara met een bloemetje onderweg naar Delden om Geertrude Maatman (80) te bedanken.