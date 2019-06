Veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe

Hij is er weer: het eerste vaatje Hollandse Nieuwe. De traditionele veiling van het vaatje is dinsdag. De opbrengst gaat zoals elk jaar naar een goed doel. Dit jaar is dat de Stichting Mag Ik Dan Bij Jou. De veiling markeert de officiële start van het haringseizoen.

Cabaretier en liedjesschrijver Claudia de Breij, beschermvrouwe van de stichting, neemt de cheque in ontvangst. De Stichting Mag Ik Dan Bij Jou zet zich in voor de veiligheid en geborgenheid van kinderen met kanker tijdens hun behandeling in het ziekenhuis. Met een Nationaal Mag Ik Dan Bij Jou Fonds wordt een financieel vangnet geboden, zodat ouders er zo goed mogelijk voor hun zieke kind kunnen zijn.

Vanaf de dag na de veiling, 12 juni, is de Hollandse Nieuwe weer overal in Nederland te koop. Tijdens de veiling wordt de vis gekeurd en weten we hoe de kwaliteit dit jaar is. Vorig jaar was de Hollandse Nieuwe: 'lekker romig, ziltig en iets minder vet dan 2017'. Volgens de eerste berichten van de Nederlandse vissers is de kwaliteit goed, maar vallen de hoeveelheden haring tegen.

Zoeken naar Hollandse Nieuwe

Nederlandse bedrijven die op haring vissen moesten dit jaar echt zoeken naar de scholen vis. De meeste haring komt uit Noorse en Deense wateren, maar bevond zich nu wel heel ver noordelijk. Toch is het Nederlands Visbureau niet bang dat er te weinig Hollandse Nieuwe wordt aangevoerd. Mogelijk heeft het wel gevolgen voor de prijs van de haring.

In een paar weken tijd moet de voorraad voor een heel jaar gevangen worden. Alle haringen worden in Denemarken aan land gebracht en daar verwerkt. Dat speciale verwerkingsproces maakt dat de haringen Hollandse Nieuwe worden.

