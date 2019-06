Golden Earring viert jubileum Pinkpop met optreden: 'Van niets naar nu gegaan'

Jullie hebben zaterdag weer op Pinkpop opgetreden, hoe heb je het ervaren?

Het was echt heel mooi, te gek om mee te maken. De ontvangst was indrukwekkend. Pinkpop is tegenwoordig zo groot dat we met een busje naar het podium gereden werden, en als je dan ziet dat het publiek enthousiast op dat busje af komt... Dat was heel aandoenlijk, we voelden ons net Willem Alexander!

Vijftig keer Pinkpop, en tijdens die eerste keer waren jullie er ook bij. Wat is voor jou het grootste verschil tussen 1970 en 2019?

De organisatie, absoluut. Het is tegenwoordig echt heel goed en modern geregeld. In 1970 stonden we als het ware voor een geïmproviseerde tribune die daar eigenlijk voor een paardenrenbaan stond. Nu worden we met een busje rondgereden en gebruiken we de meest moderne apparatuur.

Vijftig jaar geleden is jullie iets bijzonders overkomen op Pinkpop, toch?

Dat was de allereerste keer, toen brachten wij onze eigen zanginstallatie met ons mee. Organisator Jan Smeets was eigenlijk van plan om de speakers van het sportveld te gebruiken. Toen zag Jan onze equipment en vroeg hij of de andere artiesten die ook mochten gebruiken. Daar hebben we mee ingestemd, maar toen moesten we daar wel de hele dag blijven zitten! Daar is een levenslange vriendschap met Jan uit ontstaan.

In een interview met ons naar aanloop naar Pinkpop 2019 vertelde je dat jullie de eerste keer een vergoeding van duizend gulden kregen. Tegenwoordig wordt er vast wel beter voor jullie gezorgd, toch?

Haha ja, dat bedrag ligt intussen wel wat hoger. Tegenwoordig houden we wel wat over wanneer we ons vervoer betaald hebben. We rijden trouwens allemaal elektrisch tegenwoordig, de zuinige Hagenees!

Op Pinkpop lopen nu veel mensen die nog niet eens geboren waren toen jullie eerste hits uit kwamen. Toch krijgen die hits ook hen nu aan het springen, wat doet dat met je?

Dat is echt gigantisch gewoon. Natuurlijk lopen er op Pinkpop en andere festivals nog steeds genoeg oude lullen rond, maar als je dan ziet dat er op de eerste rij mensen van twintig en dertig zitten... En die zingen dan alles mee. Wat is dat geweldig om mee te maken.

Dit is je vierde keer dat je optreedt op Pinkpop. Als je de ontwikkeling in die vijftig jaar in één woord zou moeten omschrijven, wat zou je kiezen?

Jeetje.. Dat is een lastige! Als je alles meeneemt, dat kan niet in één woord omschreven worden. We zijn als het ware van niets naar nu gegaan. Ongelofelijk mooi.