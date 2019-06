'Rijdende engel' Gertrude wist meteen dat er iets niet goed was

Sara was op 11 mei onderweg naar haar bruiloft in het Overijsselse Glanerbrug. De oldtimer waarin ze werd gereden kreeg pech langs de A1 in de buurt van Hengelo. Een passerende vrouw gaf haar een lift. 'Een jongedame in een bijzonder mooie jurk. Ik wist direct dat er iets niet goed was en heb direct mijn auto aan de kant gezet,' zo vertelt Gertrude Maatman nu.

'Dankzij de hulp van Gertrude kon de trouwerij in Glanerbrug met drie kwartier vertraging alsnog doorgaan,' aldus Sara. Maar in de stress van de dag vergat ze te vragen hoe haar 'rijdende engel' eigenlijk heette. Het enige wat ze wist was dat ze uit Delden kwam. Een oproep op Facebook om de behulpzame vrouw te vinden werd massaal gedeeld, en had binnen een dag resultaat.

'uit liefde'

Maandag zijn Sara en haar kersverse echtgenoot Willem Jan bij Gertrude op bezoek geweest om haar te bedanken met een doos chocola en een bos bloemen. 'Dat ik vandaag in het zonnetje word gezet is meer dan fantastisch', vertelt Gertrude tegen RTV Oost. 'Ik had die dag verder geen plannen en deed het uit liefde. Dat ik nu ook kennis heb gemaakt met Willem Jan, vind ik ook erg bijzonder. Ik heb die zaterdag immers meer dan mijn best gedaan om haar naar hem toe te brengen.'