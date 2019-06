Haringveiling gebruikt Amerikaans systeem, maar wat is dat eigenlijk?

Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe gaat dinsdagmiddag weer onder de hamer. 'Het is een prachtige traditie, ik heb er zin in', zegt Agnes Leeuwis van het Visbureau bijna watertandend bij Muijs in de Morgen op Radio West. Traditioneel wordt er ook goed geboden op het vaatje, en de opbrengst gaat naar het goede doel. Dit jaar de stichting 'Mag ik dan bij jou'. Maar wie betaalt er tienduizenden euro's voor een vaatje haring? Niemand, want er wordt gebruikt gemaakt van het Amerikaanse systeem.

In 2018 werd de Makro eigenaar van het vaatje haring en kwam er voor het goede doel 78 duizend euro binnen. Dat wil niet zeggen dat het bedrijf dit zelf allemaal op tafel legde. 'Íedereen kan meebieden, want we werken met het Amerikaanse systeem', zegt Agnes.

Dat werkt zo: bieder A opent met een bod van 250 euro, dan komt bieder B met 500 euro. Een derde partij - laten we hem voor het gemak C noemen - doet er nog een 250 bovenop. Al die bedragen worden bij elkaar opgeteld, dus de opbrengst van de veiling is nu duizend euro, want 250 + 500 + 250 = 1000.

Laatste bieder is de winnaar

Dan komt bieder A toch nog even terug en biedt nog een keertje 250 euro. Heeft er verder niemand meer interesse? Dan 'wint' bieder A de veiling, want bood tenslotte als laatste. Bieder A moet 500 euro afrekenen, maar de andere bieders betalen ook. De opbrengst van de veiling is dan dus 1250 euro, terwijl de winnaar 'slechts' 500 euro betaalt.

Snapt u hem nog? Bottomline is dat iedereen die meebiedt zijn of haar bod moet betalen, maar degene die als laatste biedt wint. Dus als je een beetje goed oplet kun je voor een paar honderd euro al eigenaar zijn van het eerste vaatje haring, terwijl de opbrengst voor het goede doel veel hoger is dan jij afrekent.

Ondersteuning van gezinnen

'We hopen echt dat er weer gul geboden wordt, want de stichting 'Mag ik dan bij jou' ondersteunt gezinnen waarvan een kind kanker heeft', zegt Agnes Leeuwis. 'Je wilt als ouder dan maar één ding, en dat is bij je kind zijn. Deze stichting steunt dan bijvoorbeeld door een keer de reiskosten te betalen, of de kosten van een Ronald McDonaldhuis'. De veiling begint om 14.00 uur dinsdagmiddag.

