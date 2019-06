Schevenings Vissersvrouwenkoor al 65 jaar trots van Scheveningen

Al 65 jaar zijn ze onlosmakelijk met Scheveningen verbonden, het Schevenings Vissersvrouwenkoor. Het is 1954 als er ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Juliana een korenfestival wordt georganiseerd. Uit iedere provincie zingt op 30 april een koor in klederdracht de koningin toe. Vanuit Scheveningen doet ook een groep vrouwen in dracht mee. Een van die zangeressen is de 23-jarige Atie Spaans. En nu, na 65 jaar, is ze nog trouw bij iedere repetentie en uitvoering aanwezig.

'Er werd gevraagd of ik op het koor wilde, dat heb ik samen met mijn moeder en mijn jongste zus gedaan', vertelt mevrouw Spaans. Het optreden tijdens Koninginnedag was een succes en sindsdien treden de dames in klederdracht op. 'De klederdracht hoort echt bij het koor', legt voorzitster Tiny den Heijer uit. Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan is er zelfs een loflied op de Scheveningse dracht geschreven. De zwarte rokken, de oorijzers, het mutsje en de omslagdoek worden in het lied bezongen.



Het lustrumfeest wordt dit jaar uitgebreid gevierd met veel optredens. Zaterdag staan de dames in vol ornaat traditiegetrouw op het podium tijdens Vlaggetjesdag. Want Vlaggetjesdag zonder Schevenings Vissersvrouwenkoor is als haring zonder uitjes. Het repertoire van het koor is traditioneel met christelijke liederen, oud-Hollandsche deuntjes en natuurlijk een Schevenings moppie.

Rasechte Scheveningers

Hoewel de naam van het koor het wel doet vermoeden is mevrouw Spaans geen vissersvrouw en ze liep als jong meisje ook niet in dracht. Scheveningse is ze wel, 'in hart en nieren'. En dat Scheveningse gevoel heeft ook het jongste lid van het koor, Karin Vink. Ze zingt nog maar sinds januari bij het koor. 'We zijn rasechte Scheveningers, en we zijn nog steeds met de haven en de zee verbonden', vertelt ze trots.

Karin werd door moeder Tiny bij het koor gehaald. 'We kunnen altijd nieuwe leden gebruiken', vertelt de voorzitster wervend. En mevrouw Spaans..., die gaat door zo lang als ze daar nog toe in staat is. 'Als je bij het koor zit, ga je niet meer weg', aldus het oudste koorlid.