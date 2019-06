Analyse: Hoe Duindorp zorgt voor politieke verdeeldheid

Duindorp is al een paar maanden onderwerp van felle raadsdebatten. In 2017 en 2018 zijn in de Haagse wijk mogelijk verschillende racistische incidenten geweest. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde daarom vorig jaar voor het instellen van een onderzoek naar discriminatie in Duindorp, tot irritatie van burgemeester Krikke. Maar van een onderzoek is tot nu toe weinig terechtgekomen. Duindorp staat daarom woensdag opnieuw op de politieke agenda. Acht vragen en antwoorden.

Over welke 'mogelijk racistische' incidenten hebben we het?

Het gaat onder meer om Marina, een Surinaamse dame uit Duindorp. Bij haar worden de ruiten ingegooid nadat ze zich op sociale media tegen Zwarte Piet heeft uitgesproken. Ook is er een confrontatie tussen een Marokkaanse bruidsstoet en bewoners van Duindorp.

Is bewezen dat het om racistisch geweld gaat?

Nee, dat niet. Maar verschillende partijen vermoeden dat het om discriminatie gaat, omdat ze geregeld signalen krijgen van mensen in Duindorp die daar last van zouden hebben. 'Mensen van kleur voelen zich niet veilig', zegt Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij op 12 juli 2018 in een gemeenteraadsvergadering.

Bovendien: het feit dat het niet duidelijk is, is juist de reden dat een meerderheid van de gemeenteraad, inclusief de collegepartijen D66 en GroenLinks een onderzoek wil naar het wel of niet veelvuldig voorkomen van discriminatie in Duindorp. Als de feiten boven water zijn, dan kunnen er mogelijk oplossingen komen, zo vinden de partijen.

Klinkt logisch. Waarom is de burgemeester dan geïrriteerd?

Zoals zo vaak in het leven: het is de toon die de muziek maakt. En in dit geval, de woordkeus van de motie die de Haagse Stadspartij, PvdA en Nida juli vorig jaar indienen. De motie vraagt om een onderzoek naar 'de mate waarin sprake is van discriminatie'. Daardoor blijft er weinig ruimte over voor de mogelijkheid dat er geen sprake is van discriminatie in Duindorp. De Haagse Stadspartij voegt daarna vier woorden toe aan de motie en wijzigt de zin in: 'of en zo ja de mate waarin sprake is van discriminatie'.

Is de burgemeester nu tevreden?

Niet helemaal. Ze zegt bij haar kritiek te blijven dat ze een onderzoek naar discriminatie in Duindorp 'onnodig stigmatiserend' vindt. 'Het overgrote deel van de mensen uit Duindorp vindt het heel vervelend dat het beeld wordt geschetst dat mensen met een andere culturele achtergrond, structureel worden weggepest uit Duindorp', zegt ze in de raadsvergadering. 'Dit beeld werp ik verre van mij.'

Staat zij hierin alleen?

Collegepartijen Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de VVD en oppositiepartij PVV delen haar opvatting en stemmen tegen de motie. VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf geeft de partijen die de motie hebben ingediend een veeg uit de pan. 'Wij vinden dat de indieners zich schuldig maken aan wat ze zelf zeggen te bestrijden. Het wegzetten van een bevolkingsgroep.' Hart voor Den Haag/Groep de Mos – een partij met een grote achterban in Duindorp - sluit zich daar volmondig bij aan.

Is dat een beschuldiging aan het adres van twee coalitiegenoten?

Zo kan je dat wel zien. Het verwijt richt zich specifiek op de 'aanstichters' Haagse Stadspartij, PvdA en Nida die de motie indienen. Maar collegepartijen D66 en GroenLinks sluiten zich wel aan bij het verzoek om een onderzoek. 'Omdat we het belangrijk vinden dat er wat gedaan wordt met de signalen uit dat deel van Den Haag', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. 'Het is niet bedoeld om de aandacht op Duindorp te vestigen', voegt hij er aan toe.

Is dat onderzoek er uiteindelijk gekomen?

Op 19 maart 2019 stuurt het college een brief aan de raad waarin staat wat het met de motie heeft gedaan. De gemeente heeft 'publieke dialogen' georganiseerd. 'De uitkomsten van de publieke dialogen geven ons een beeld van de thema's die in de motie zijn benoemd', staat in de brief. 'De uitkomsten van de dialogen worden gebundeld in een onderzoeksrapport waarover de raad aan het einde van dit jaar wordt geïnformeerd.'

Een publieke dialoog? Dat is toch geen onderzoek?

Het is in elk geval niet wat de indieners van de motie voor ogen hebben. En dus komt er weer een debat over Duindorp.