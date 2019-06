Lijk gezocht voor Rembrandt Dagen: 'Er moet wel voor geoefend worden'

Om te laten zien hoe trots Leiden is op Rembrandt, wordt het gehele Pieterskwartier half juli omgetoverd in zeventiende-eeuwse sferen, de tijd van de jonge Rembrandt. Compleet met honderden acteurs en figuranten, historische gebruiksmaterialen en andere rekwisieten uit die tijd.

In het Pieterskwartier wordt deze dagen groot historisch theater opgevoerd. Lopend naar het Paleiskwartier worden de bezoekers al in de juiste sfeer gebracht bij Rembrandts geboortehuis, op de route door zijn oude wijk en bij de Rapenburg. Een van de rollen waarvoor nog een - mannelijke - acteur wordt gezocht, is die van lijk bij het uitbeelden van het werk 'De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp'. Maar ook voor vier andere rollen in dit werk zijn nog plaatsen 'vrij'.

Adriaan Adriaansz

Het lichaam dat op dit bekende schilderij van Rembrandt wordt bekeken, is van de 41-jarige Leidenaar Adriaan Adriaansz. Die werd in 1632 opgehangen vanwege diefstal. Behalve Nicolaes Tulp staan ook de chirurgijns Jacob Blok, Hartman Hartmansz., Adraen Slabran, Jacob de Witt, Mathijs Kalkoen, Jacob Koolvelt en Frans van Loenen afgebeeld.

'We zoeken voor de rol van lijk een man, die bereid is in een zogenoemd tableau vivant - in een freeze - te komen staan', legt woordvoerder Tjeerd Scheffer uit. 'Daar moet wel voor geoefend worden, maar dit gebeurt onder begeleiding.' De acteur hoeft zich niet druk te maken over hoe hij eruit moet komen te zien. 'Wij zorgen voor snorren, baarden en ook de kleding wordt verzorgd.'

