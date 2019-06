‘Of je iets maakt voor Máxima of het toneelstuk Amadeus, het is allebei mooi om te doen’

Niemand minder dan mode-ontwerper Mattijs van Bergen verzorgt de kostuums van de monsterproductie Amadeus van Het Nationale Theater in Den Haag. Eerder ontwierp hij jurken voor koningin Máxima. Voor het theaterstuk van regisseur Theu Boermans, dat zaterdag in de Koninklijke Schouwburg in première gaat, maakte hij maar liefst tweehonderd verschillende creaties.

Sinds januari is de mode-ontwerper bijna onafgebroken bezig met de kostuums voor het toneelstuk Amadeus, dat wereldwijd grote bekendheid kreeg door de verfilming van regisseur Miloš Forman in 1984. Het verhaal over hofcomponist Antonio Salieri, die verantwoordelijk zou zijn geweest voor de dood van Wolfgang Amadeus Mozart, werd met acht Oscars één van de succesvolste films ooit.

Voor Van Bergen is het een bijzondere voorstelling om aan te werken: 'Ik heb heel erg gezocht naar een mix van hedendaagse karakters, en types uit de Rococo-tijd, en hoe krijg ik dat qua kostuumontwerp bij elkaar. Dus dat zit heel erg in de stoffen, met brokaat, geglim en verfijning. Heel veel kleuren zitten erin.'

Hoge hakken en parels

Acteur Sander Plukaard speelt de rol van Amadeus. Hij begint de voorstelling in een T-shirt van de hardrockband Kiss, met daaronder lederhose en zwartlederen kistjes. Later in de voorstelling komt hij terug in een wijde pijpenbroek en een jasje met een Italiaans brokaat, met koper, groen en geel. En daaronder gouden laarsjes met hoge hakken en parels die Volgens Van Bergen 'zo van Mick Jagger zou kunnen komen.'

De grootste uitdaging bij de kostuums is om de acteurs tot hun recht te laten komen: 'Sander begint als een heel frivool geklede, vrolijke jongeling, die in Wenen aankomt. En die breken we langzaam af. En Mark Rietman, die Salieri speelt, begint juist als een hele vrome, protestante musicus, die zijn leven wijdt aan God. En die begint steeds meer te lijken op de jonge Amadeus, met heel veel glitters en steeds meer pracht en praal. En zo bouwen we ze langzaam naar elkaar toe.'

Koning Maximá

Als mode-ontwerper heeft Van Bergen in het verleden onder meer mode ontworpen voor koningin Máxima. Toch is de overstap naar toneelkostuums niet onlogisch. 'Of ik nou kostuums ontwerp, of kleding voor alledag of een feest, je werkt toe naar het karakter van iemand. En of je iets maakt voor Máxima of het toneelstuk Amadeus, het is allebei mooi om te doen.'

De mode-ontwerper heeft in het verleden de film Amadeus gezien, maar heeft bewust de verleiding weerstaan om deze opnieuw te bekijken: 'Ik was bang dat het teveel invloed zou hebben op het ontwerp. Ik heb natuurlijk nog wel beelden in mijn hoofd van die film. Vooral die schaterlach van Mozart en die gekke paarse pruiken. Maar wij zijn daar van weggebleven om het niet te historisch te maken.'

Jett Rebel

De Mozart in Amadeus doet vooral denken aan Jett Rebel: 'Hij durft ook dameskledingstukken aan te trekken. Hij trekt in het stuk ook kleding van zijn vriendin aan. Niet om hem gay te maken, hij is duidelijk een hetero in dit stuk, maar om de vrijheid van wie hij is, om de vrijheid van zijn geest uit te drukken.'

Met nog iets minder dan een week voor de première heeft de mode-ontwerper het onzettend druk: 'Deze week worden alle details ingevuld. Dus ik ben vandaag nog twee keer het centrum ingerend om nog snel weer kledingstukken uit winkels te rukken. Doen we ook. Niet alles wordt gemaakt. En het kan zijn dat scènes worden omgegooid en dat er toch iets nieuws gevonden moet worden. Tot aan de première ben ik er bij om te kijken of alles goed loopt en daarna is het aan de acteurs en het team hier.'