Humberto Tan is directeur-voor-een-avond van Mauritshuis met zijn eigen foto's

Talkshowhost, tv- én radiopresentator, quizmaster, fotograaf, auteur en eigenaar van een eigen kledinglijn... Humberto Tan is een man met veel uiteenlopende kwaliteiten. Deze week kan hij nog een functie aan zijn CV toevoegen, namelijk die van museumdirecteur. Donderdagavond krijgt Tan voor één avond de sleutel van het Mauritshuis in Den Haag. Tijdens zijn Maurits & Humberto-avond neemt hij de bezoekers mee in het thema 'Simpel is genoeg en hoeft niet perfect te zijn'.

De avond is door Tan samengesteld in samenwerking met de mensen van het Mauritshuis. 'Ik ben er een paar keer geweest, ik heb er rondgelopen en vervolgens vielen mij een aantal dingen op', legt Tan uit. 'Daar kwam dan dit thema uit.'

Over wat niet perfect is, wordt volgens Tan veel gediscussieerd. 'Vooral vanuit de wereld van de fotografie. Het moet scherp, alles moet precies in beeld... Maar als je kijkt naar schilders uit de zeventiende of achttiende eeuw, dan zie je dat zij bewúst niet perfect schilderden. Toen realiseerde ik me: het hóeft dus niet perfect te zijn om een goed werk te krijgen.'

Haakje

Hij wijst op een schilderij van Peter Paul Rubens, waarop een oude vrouw een kaars in haar hand houdt en haar andere hand tussen haar hoofd en de vlam houdt. Toch schijnt het licht op haar gezicht. 'Iets dat in werkelijkheid dus niet kan', legt Tan uit.

Een ander voorbeeld is het beroemde werk van het 'Meisje met de parel' van Johannes Vermeer. 'Haar gezicht heeft geen wenkbrauwen, geen wimpers... En aan de parel zit ook geen haakje. Het is een 'loshangende parel'. Ook dit is bewust gedaan, zodat jij als kijker kan invullen hoe ze eruit ziet. Het heeft dus een functie.'

Eigen foto's van Humberto Tan

In dit soort gedachten wil Tan de bezoekers graag meenemen. 'Het is een hele avond met allemaal elementen die ik aantrekkelijk vind', legt de bekende presentator uit. 'Er is een strijkorkest waarvan ik ambassadeur ben, er worden exotische sappen geschonken aan de bar en er hangen ook vier foto's van mij in het museum. Mensen kunnen aan de hand daarvan een soort schrijfcursus krijgen. Ik ben benieuwd wat zij zien en hoe ze dit zouden willen beschrijven.'

Tan is trots op 'zijn' avond in het museum. 'Ik vind het Mauritshuis een heel mooi museum', benadrukt hij. 'Een soort Rijksmuseum, maar dan in het klein. Met schitterende werken en heel overzichtelijk.'

