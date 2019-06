89-jarige vrouw bestolen tijdens babbeltruc met landkaart

Een vrouw van 89 uit Zoetermeer is het slachtoffer geworden van een babbeltruc, waarbij haar portemonnee is gestolen. De verdachte vroeg haar de weg en leidde haar af met een grote landkaart. Haar pinpas is vervolgens meerdere keren gebruikt in Rotterdam.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

De vrouw komt op donderdag 14 maart aan bij haar appartementencomplex aan de Victoriagang in Zoetermeer. In de hal wordt ze aangesproken door een man, die een kaart bij zich heeft en haar de weg vraagt. De vrouw heeft haar twijfels, omdat het helemaal niet lijkt op een kaart van Zoetermeer.

Ze doet toch haar best om de man te helpen, maar plotseling zegt hij 'Laat maar, ik vind het wel.' De man loopt weg en de vrouw gaat naar huis. Een paar dagen later merkt ze dat haar portemonnee niet meer in haar tas zit. Waarschijnlijk is het de man gelukt om die ongezien te stelen tijdens de afleidingstruc met de kaart.

Eten bij McDonald's

De pinpas van de vrouw is na de babbeltruc gebruikt in Rotterdam. Via contactloos betalen is er drie keer afgerekend. Bij de McDonald’s aan de Coolsingel is de verdachte in beeld als hij eten bestelt. Het slachtoffer heeft hem op de beelden herkend als de man die haar aansprak in de hal van haar appartementencomplex.

Weet u wie het is?

