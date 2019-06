Rekening van 79-jarige Zoetermeerder geplunderd na pinpasdiefstal

Een 79-jarige man uit Zoetermeer is 2.500 euro kwijt na een babbeltruc, waarbij zijn pinpas is gestolen. Omdat zijn pincode waarschijnlijk eerder al is afgekeken, is er daarna meerdere keren gepind met zijn pas. De verdachte is duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

Het slachtoffer doet op woensdag 27 maart boodschappen in de Dorpsstraat in Zoetermeer. Hij rekent verschillende dingen af met zijn pinpas en loopt daarna richting huis. Op dat moment wordt hij aangesproken door een man, die naar de grond wijst.

De 79-jarige man denkt dat er iets aan de hand is en blijft even staan. Maar het wordt hem niet duidelijk wat de man wil. Uiteindelijk maakt hij een gebaar dat er niets aan de hand is en de man loopt weg. Het slachtoffer gaat naar huis en merkt daar dat zijn pinpas weg is.

Pincode afgekeken

De pinpas zat in zijn jaszak en is vermoedelijk gestolen tijdens de afleidingstruc. Waarschijnlijk is zijn pincode afgekeken tijdens het afrekenen, want even later is er 1.000 euro van zijn rekening gehaald bij een geldautomaat in de Dorpsstraat in Zoetermeer.

Dezelfde man is daarna gefilmd bij de AH To Go op het Stationsplein in Den Haag, waar de pas van het slachtoffer ook is gebruikt. Er zijn nog meer transacties gedaan, maar daar is geen beeld van. In totaal is er 2.500 euro van de rekening verdwenen.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem