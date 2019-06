Verdachte brandstichting shishalounge Gouda is gefilmd

De verdachte van de brandstichting bij shishalounge Mona Lisa in Gouda is gefilmd. Ook de explosie die de brand veroorzaakte, is vastgelegd. Het pand brandde helemaal uit en meerdere woningen moesten worden ontruimd. De politie hoopt dat iemand de verdachte herkent.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

De brand bij de shishalounge aan de Vredebest wordt op zaterdag 1 juni rond 6.00 uur 's morgens gesticht. Bewoners schrikken wakker van een harde knal. De vlammen slaan uit het pand en de brandweer moet een aantal omwonenden in veiligheid brengen. Nadat de brand is geblust, blijkt dat het vuur is aangestoken. Op de stoep vinden agenten onder andere een jerrycan.

Uit bewakingsbeelden blijkt dat de verdachte vanaf het Bergen IJzendoornpark langs station Gouda is gelopen. Onderweg naar de Vredebest is hij gefilmd door een camera. De man heeft een lichte huidskleur en draagt een donkere jas met een capuchon. Hij heeft een deel van zijn gezicht bedekt, draagt een blauwe spijkerbroek en witte schoenen. Hij heeft in beide handen een tas bij zich.

Explosie

Op andere beelden is de explosie bij de shishalounge te zien. Door de klap wordt de verdachte het portiek uit geslingerd. Hij rent weg richting de Kattensingel. Mogelijk is de man zelf gewond geraakt en is dat iemand opgevallen na 1 juni.

De politie is nog op zoek naar getuigen die iets hebben gezien van de brandstichting of van de verdachte. Het motief voor de brandstichting is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan en de politie kan daarbij alle hulp gebruiken.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem