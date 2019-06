Vrouw aangerand terwijl ze naar haar werk loopt

Een 23-jarige vrouw is hard in haar billen geknepen door een man, die daarna snel wegrende. De vrouw heeft aangifte gedaan van aanranding. De verdachte is gefilmd door meerdere camera’s in het centrum van Den Haag.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

De vrouw loopt op woensdag 23 april rond 6.30 uur naar haar werk. Ze loopt vanaf het centraal station via de Grote Marktstraat naar de Prinsegracht. Ze is intussen aan het bellen met haar vriend. Plotseling wordt ze hard in haar billen geknepen. Ze schrikt, draait zich om en ziet nog net een man hard wegrennen. De vrouw blijft overstuur achter en voelt zich zo rot over de aanranding, dat ze aangifte doet tegen de man.

De verdachte is die ochtend gefilmd op het moment dat hij zijn scooter parkeert op de hoek van de Grote Marktstraat en het Spui. Hij loopt daarna de Grote Marktstraat in, waar het slachtoffer op dat moment ook loopt. Hij blijft een stukje achter haar lopen. De daadwerkelijke aanranding op de Prinsegracht is niet te zien.

Weg op scooter

Even later is de man gefilmd op het moment dat hij vanaf de Prinsegracht naar de Laan rent. Hij komt uiteindelijk via de Grote Marktstraat weer uit op het Spui en stapt daar op zijn scooter. Hij is voor het laatst in beeld op het Noordeinde.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem