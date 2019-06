Bewoners voelen zich niet meer veilig: cameratoezicht op Haags Kaapseplein

Op en rond het Kaapseplein in Den Haag komt cameratoezicht. Dat is volgens burgemeester Pauline Krikke nodig omdat omwonenden zich daar onveilig voelen en de leefbaarheid er onder druk staat.

In een brief aan de Haagse gemeenteraad maakt Krikke duidelijk dat grote groepen mensen zich ophouden op en rondom het plein in Transvaal. Met als gevolg dat de bewoners zich niet meer veilig voelen. Ook is er 'structureel' overlast van onder meer busjes die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat mensen ophalen en terugbrengen.

Omwonenden dienden daarom in april een petitie bij de gemeente in met het verzoek om maatregelen te nemen.

Tal van problemen

Ook in de politiek leven zorgen. Het CDA in de gemeenteraad stelde vorig jaar al vragen over de situatie in de buurt. De raadsleden Daniëlle Koster en Kavish Partiman constateerden na een uitgebreid werkbezoek dat er tal van problemen leven.

'De wijk Transvaal is van oudsher een doorvoerwijk waar mensen als eerste aankomen op zoek naar laaggeschoold werk. Het gaat hierbij vaak om laaggeletterde of analfabete mensen in kwetsbare omstandigheden waarbij veelvuldig sprake is van huiselijk geweld, illegale prostitutie, uitbuiting en kinderen die niet staan ingeschreven bij een school of in hun thuisland niet eerder naar school zijn geweest terwijl zij wel de leeftijd hebben om naar school te gaan,' zagen zij.

Veel gebeurd

Hart voor Den Haag/Groep de Mos stelde begin dit jaar nog vragen over de situatie in de buurt. Raadslid Nino Davituliani riep het stadsbestuur daarin op iets te doen tegen problemen als onnodig claxonneren, vervuiling, openbare dronkenschap en geluidsoverlast.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is er afgelopen tijd al veel gebeurd in een poging om de situatie te verbeteren. Zo is er veel aandacht voor het schoonhouden van het gebied. Verder is het welzijnswerk ingeschakeld en er zijn handhavingsacties geweest. Ook waren er werkbezoeken en informatieavonden.

Toch cameratoezicht

Toch wierp dat nog niet voldoende vruchten af. In een eerdere brief over de kwestie stelde het stadsbestuur al dat de 'leefbaarheid onder druk' stond. Nu moet de burgemeester constateren dat de overlast volgens bewoners en ondernemers nog niet is afgenomen.

'Het is daarom voor de handhaving van de openbare orde noodzakelijk om in aanvulling op de maatregelen in dit gebied voor een bepaalde duur cameratoezicht in te zetten ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen', vindt zij. Het gaat daarbij niet alleen om het Kaapseplein, maar ook het gebied tussen de Bloemfonteinstraat, Kempstraat, Schalk Burgerstraat en Hoefkade. Het cameratoezicht geldt in principe voor een jaar.