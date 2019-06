Eerste vaatje nieuwe haring levert bijna een ton op

Het totaalbedrag wordt niet alleen door de winnaar betaald, maar door alle bieders samen. Niet de hoogste, maar de laatste bieder wint. In een lange finale ging het tussen het groothandelsconcern, enkele bieders uit België, vishandel Roeleveld uit Scheveningen en een aantal samenwerkende hotels uit Utrecht.

Cabaretier en liedjesschrijver Claudia de Breij, beschermvrouwe van de stichting Mag Ik Dan Bij Jou, neemt de cheque in ontvangst. De stichting zet zich in voor de veiligheid en geborgenheid van kinderen met kanker tijdens hun behandeling in het ziekenhuis. Met een Nationaal Mag Ik Dan Bij Jou Fonds wordt een financieel vangnet geboden, zodat ouders er zo goed mogelijk voor hun zieke kind kunnen zijn.

Morgen aan de kar

Vanaf de dag na de veiling, 12 juni, is de Hollandse Nieuwe weer overal in Nederland te koop. Tijdens de veiling wordt de vis gekeurd en weten we hoe de kwaliteit dit jaar is. Vorig jaar was de Hollandse Nieuwe: 'lekker romig, ziltig en iets minder vet dan 2017'. Volgens de eerste berichten van de Nederlandse vissers is de kwaliteit goed, maar vallen de hoeveelheden haring tegen.

