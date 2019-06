Politieadviseur Donovan A. ook aangeklaagd voor lekken politie-informatie

Er was een grote politiemacht op de been in Ypenburg | Foto: Regio 15

De van witwassen verdachte politiemedewerker Donovan A. (36) heeft volgens justitie vijf jaar lang in systemen van de politie gezocht naar informatie en dat doorgespeeld aan zijn medeverdachten. Dat bleek dinsdag tijdens een eerste inleidende zitting in de zaak tegen A. en vier medeverdachten. Het vijftal staat terecht voor witwassen. Ze werden op 5 maart aangehouden bij een grote politieactie tegen spookbewoning. De inkomsten daarvan zouden zijn witgewassen via twee bedrijven.

Honderden zwaarbewapende agenten deden die dinsdagochtend vroeg invallen in 24 appartementen in woontorens rondom het winkelcentrum in de Haagse wijk Ypenburg. Ook de huizen van drie verdachten werden doorzocht. In totaal werd op 35 plekken binnengevallen en werden 18 personen aangehouden. Bij invallen werden onder meer 14 auto's in beslag genomen. Er werden wapens, verschillende soorten harddrugs, sieraden, merkkleding en 6,5 miljoen euro contant geld gevonden.

Een groot gedeelte van dat geld werd ontdekt bij de enige vrouwelijke verdachte: In het hoofdbord van het bed van verdachte Hermelina M. werd zo'n zes miljoen euro contant ontdekt in verschillende verborgen vakken. Justitie denkt dat zij dat geld verstopte in opdracht van medeverdachte Frankie B., waarmee ze volgens justitie een relatie had.

'Aantekeningen wijze op drugshandel'

Naast het geld werden in het huis ook aantekeningen gevonden die volgens de officier van justitie wijzen op berekeningen voor de invoer van 'grote partijen drugs'. Daarbij zou uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) blijken dat B. duizenden kilo's drugs zou smokkelen vanuit de haven van Antwerpen.

De officier merkte op dat B. geen reguliere inkomsten had en dat het geld dat gevonden werd best wel eens verdiend kon zijn met de handel in drugs. 'Grootschalige drugsimport lijkt niet zonder meer uitgesloten', zei hij.

Bewijs 'veel te mager en boterzacht'

B. ontkende dat hij iets te maken had met het geld. Dat de gevonden aantekeningen wijzen op drugshandel noemde de advocaat van B., Michel van Stratum, 'veel te mager'. De informatie van het TCI was volgens Van Stratum 'boterzacht.'

Donovan A. was dinsdag niet aanwezig bij de zitting. Hij is op vakantie, deelde zijn advocaat mee. De politiemedewerker was sinds eind april weer op vrije voeten. Veertien dagen na de aanhouding verlengde de raadkamer zijn voorarrest voor de witwasverdenking met dertig dagen in plaats van negentig omdat het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij witwassen 'nauwelijks iets heeft opgeleverd'.

