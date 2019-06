Oranje Leeuwinnen winnen eerste WK-duel door doelpunt in blessuretijd

Vier jaar geleden, bij het WK-debuut in Canada, begonnen de voetbalsters ook met een 1-0 zege op dezelfde tegenstander. De ploeg van Wiegman speelde verre van overtuigend in het Stade Océane van Le Havre en ontsnapte al vroeg aan een achterstand, toen Olivia Chance de lat raakte.

Zelf wist de kampioen van Europa amper uitgespeelde kansen af te dwingen. Oranje leek genoegen te moeten nemen met een gelijkspel, tot Roord in de extra tijd alsnog toesloeg. De 'Leeuwinnen' spelen zaterdag in Valenciennes tegen Kameroen. Vijf dagen later is Canada in Reims de laatste opponent in groep E.

Wiegman: 'We kunnen veel beter'

Wiegman herkende haar eigen ploeg niet. 'We kunnen veel beter voetballen dan we hebben laten zien. Dat weten we zelf donders goed', gaf ze bij de NOS toe na de benauwde zege, met de treffer van invalster Jill Roord in de extra tijd. 'Ik heb niet gewanhoopt, want geloof moet je altijd hebben en houden. Maar we hebben het wel heel spannend gemaakt.'

De bondscoach wist niet precies het antwoord op de vraag waarom het spel van Oranje tegenviel. 'Er waren meerdere factoren. We waren slordig, ons baltempo was te laag en ons positiespel was niet goed. Ik zag ook te veel spelers bij ons wandelen. Vooral in de eerste helft misten we explosiviteit en hadden we te weinig diepgang en loopacties. Na de rust hebben we vooral op hun helft gespeeld.'

Roord kan geluk niet op

Jill Roord kwam in de 76ste minuut van het duel met een speciale opdracht het veld in. 'Ik had maar één doel en dat was het maken van een goal', zei de aanwinst van Arsenal kort na afloop bij de NOS. 'Het is bizar dat het nog gelukt is ook, in de extra tijd nog wel. Ik sta al heel lang droog bij Oranje. Dat je dan in de eerste WK-wedstrijd het beslissende doelpunt maakt, is gewoon bizar. Ik ben er een beetje van in de war. Hier hoopte ik zolang op.'

Roord, die meestal genoegen moeten nemen met een reserverol bij Oranje, zag vanaf de bank dat het Nederlands elftal worstelde tegen het stugge Nieuw-Zeeland. 'Het was een heel moeilijke wedstrijd. We kregen wel kansen, maar konden niet scoren. Iedereen bij ons kneep hem een beetje. Toen ik mocht invallen, werd er al langs de kant gezegd dat ik zou gaan scoren. Dat gevoel had ik zelf ook. Toen ik die bal van Lineth zag aankomen, wist ik ook meteen dat ik zou gaan scoren. Soms heb je dat gewoon.'

Beerensteyn valt in

In de 87ste minuut mocht ook aanvalster Lineth Beerensteyn (22) uit Den Haag invallen. Zij zorgde ervoor dat Roord kon scoren. Wiegman: 'Als reserve moet je altijd klaar zijn. Zij waren er beiden duidelijk klaar voor. Het is heel fijn en goed dat we dankzij twee invalsters toch nog hebben kunnen winnen.' ADO Den Haag-speelster Victoria Pelova (20) uit Delft bleef op de bank.

